Τρίκαλα: 22χρονη κατέρρευσε μπροστά στους γονείς της και πέθανε

Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου μια κοπέλα μόλις 22 ετών κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 22χρονη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της, όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, με τους διασώστες να εφαρμόζουν το πρωτοκόλλο ανάνηψης και να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί συνέχισαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η 22χρονη «έσβησε» λίγο αργότερα.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις για την αιτία θανάτου της.
Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το κορίτσι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.
