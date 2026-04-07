Τρίκαλα: 22χρονη κατέρρευσε μπροστά στους γονείς της και πέθανε

Της έκαναν ΚΑΡΠΑ όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή

07.04.26 , 09:52
Πηγή: trikalaola.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Τρίκαλα: 22χρονη Κατέρρευσε Μπροστά Στους Γονείς Και Πέθανε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στα Τρίκαλα: 22χρονη κατέρρευσε και πέθανε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης.
  • Η κοπέλα βρισκόταν στο σπίτι της με τους γονείς της όταν έχασε τις αισθήσεις της.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε πρώτες βοήθειες και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
  • Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
  • Αναμένονται αποτελέσματα από τη νεκροψία για την αιτία θανάτου.

Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου μια κοπέλα μόλις 22 ετών κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 22χρονη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τους γονείς της, όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, με τους διασώστες να εφαρμόζουν το πρωτοκόλλο ανάνηψης και να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. 

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί συνέχισαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η 22χρονη «έσβησε» λίγο αργότερα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις για την αιτία θανάτου της. 

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το κορίτσι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. 

 

 

 

