StarLight - Ελένη Καπλάνη: «Από μια ιστορία αγάπης, περνάς πολλά μηνύματα»

Έχει τεράστιες επιτυχίες στο βιογραφικό της, όπως το Μαύρο Ρόδο που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη κι έσκισε, το Μένος γυναίκας αλλά και το Γλυκιά Υποταγή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο έρωτας και μάλιστα, ο απαγορευμένος όπως αποκαλύπτει στη συνέντευξή της, εμπνέει την Ελένη Καπλάνη, όπως βλέπουμε μέσα από τη σελίδα του μυθιστορήματός της Ηλέκτρα (Εκδόσεις Αγγελάκη), στο οποίο έχει βασιστεί η καθημερινή σειρά της ΕΡΤ.

Η καταξιωμένη συγγραφέας είχε πολλά να πει για την επιτυχία, την οικογένειά της, όσα την κάνουν ευτυχισμένη, αλλά κι όσα την... εξαγριώνουν!

Δε γίνεται να μη σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να γράψετε την Ηλέκτρα;

Αυτήν την ιστορία την έζησα απο κοντά, ένα καλοκαίρι. Είχα σοκαριστεί όταν άκουσα για αυτόν τον γάμο. Όταν ασχολήθηκα με τη συγγραφή, θεώρησα, βάζοντας βέβαια και πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, ότι είναι μια ιστορία που δίνει πολλά μηνύματα.

Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Ηλέκτρα είναι ένα κομμάτι του εαυτού σας. Είναι ένα μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο βιογραφικό… ισχύει κάτι τέτοιο;

Αν και μπορώ να πω ότι είμαι απο τις τυχερές, γιατί παντρεύτηκα αυτόν που ερωτεύτηκα κι είμαστε ακόμα μαζί, σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μου, όπως κι όλες οι γυναίκες της ηλικίας μου έχουμε πολλά κοινά με την Ηλέκτρα. Γιατί ζήσαμε την εποχή της. Τότε που αγωνιζόσουν για ίδια δικαιώματα με τους άντρες.

Μένος γυναίκας, Γλυκιά υποταγή, Μαύρο ρόδο… και τώρα Ηλέκτρα, αποτυπώνεται στα βιβλία σας, στις ιστορίες σας κι η προσωπική σας εξέλιξη;

Είναι δεδομένο ότι όλοι οι συγγραφείς, κλέβουν πάντα στοιχεία του χαρακτήρα τους για κάποιον ήρωα του βιβλίου, έστω κι αν δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Το ίδιο κι εγώ. Οπότε περνώντας τα χρόνια, μαζί με τα βιβλία μου, εξελίχθηκα κι εγώ. Πάτησα πολλά πρέπει. Ξεκαθάρισα ποιές είναι οι αλήθινές αξίες.

Πώς αισθάνεστε που βιβλία σας όπως το Μαύρο Ρόδο και τώρα η Ηλέκτρα, έχουν μεγάλη επιτυχία με τη μεταφορά τους στη μικρή οθόνη;

Είμαι πολύ χαρούμενη που πολλοί περισσότεροι άνθρωποι γνώρισαν τα έργα μου και τους άρεσαν. Γιατί η δυνατότητα της τηλεόρασης να μπαίνει σε κάθε σπίτι, είναι ασυναγώνιστη.

Είστε ευχαριστημένη από τις αποδόσεις που γίνονται για την τηλεόραση;

Ξέρετε, ότι ποτέ ένα βιβλίο, δεν αποδίδεται ακριβώς όπως είναι. Τα βιβλία ασχολούνται μόνο με την κεντρική ιστορία. Όμως σου δίνει την δυνατότητα να μάθουν το βιβλίο κι αν θέλουν να το πάρουν.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς Ηλέκτρα της ΕΡΤ

Ο κόσμος που έχει διαβάσει τα βιβλία σας και στη συνέχεια τα βλέπει στη μικρή οθόνη, τι σχόλια σας κάνει συνήθως;

Ότι το βιβλίο, είναι μακράν καλύτερο.

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στη συγγραφή, έχετε εντοπίσει τι είναι αυτό που κάνει μια ιστορία «πιασάρικη», ή αυτό είναι κάτι που δε σας ενδιαφέρει;

Νομίζω ο έρωτας και δη ο απαγορευμένος. Μπορείς μέσα απο μια όμορφη ιστορία αγάπης, να περάσεις πολλά μηνύματα.

Ποιους συγγραφείς, Έλληνες ή ξένους θαυμάζετε και γιατί; Υπήρξε κάποιος πηγή έμπνευσης για εσάς;

Σέβομαι κι εκτιμώ όλους τους συγγραφείς. Ο συγγραφέας που μου αρέσει κι ήταν αυτός που με παρακίνησε να ξεκινήσω να γράφω, είναι ο Κοέλιο.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος συγγραφέας στην Ελλάδα του 2026;

Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι οι άνθρωποι γενικά, σέβονται τους συγγραφείς. Αν εννοείτε οικονομικά, εκτός από ελάχιστους, δεν μπορούν να επιβιώσουν απο τη συγγραφή. Όσο για το κράτος; Δε σημαίνουν τίποτα.

Από το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Το Καπλάνι της βιτρίνας μάθαμε τι είναι το «καπλάνι»… ως Ελένη Καπλάνη τι είναι αυτό που σας κάνει… αγρίμι;

Αν κι από μικρή με έλεγαν τσαούσα, πραγματικό αγρίμι με κάνει ό,τι άπτεται σε θέματα παιδιών. Πολλά με εξαγριώνουν, όπως η αδικία που είναι διάχυτη στην κοινωνία μας, αλλά το θέμα των παιδιών με κάνει να μην κοιμάμαι τα βράδια. Δεν το χωράει ο νους μου πως μπορεί κάποιος να κακοποιήσει ένα παιδί. Αν τον έπιανα στα χέρια μου, θα γινόμουν πραγματικά το «Καπλάνι».

Προσωπικά τι είναι αυτό που σας κάνει ευτυχισμένη; Είστε ευχαριστημένη με όσα έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα;

Ευτυχισμένη νιώθω κάθε φορά που κοιτώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, τον άντρα μου. Κι είμαστε όλοι υγιείς κι αγαπημένοι. Ευτυχισμένη νιώθω, όταν πιάνω για πρώτη φορά ένα καινούριο μου βιβλίο, ή βλέπω να πέφτουν οι πρώτοι τίτλοι μιας σειράς μου. Μπορώ να πώ ότι είμαι ευχαριστημένη κι ευελπιστώ, να καταφέρω κι άλλα.

Η ενασχόλησή σας με τη δημοσιογραφία, συγκεκριμένα με την αρθρογραφία στο Πρώτο Θέμα, πώς ήταν ως εμπειρία;

Ήταν μια όμορφη εμπειρία, γιατί μου έδωσε την δυνατότητα να καυτηριάζω τα κακώς κείμενα, και μάλιστα να συμμετέχω στην πιο επιτυχημένη εφημερίδα της χώρας.

Η Ελένη Καπλάνη με την Έμιλυ Κολιανδρή και τον Αποστόλη Τότσικα

Τα σχέδιά σας για το μέλλον ποια είναι; Τι θα διαβάσουμε μετά την Ηλέκτρα;

Έχω ήδη ξεκινήσει το επόμενο βιβλίο μου, Η γυναίκα με τα επτά χαμόγελα. Αυτός θα είναι ο τίτλος.

Το βιβλίο της Ελένης Καπλάνη, Ηλέκτρα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Αγγελάκη.