Viral ο Βαρουφάκης: Χορεύει στη Ρωσία τέκνο κομμάτι με το όνομά του

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο με τον γενικό γραμματέα του Μέρα 25 Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος χόρεψε στη Ρωσία ένα τέκνο κομμάτι με το όνομά του.

Ο κ. Βαρουφάκης βρέθηκε στη Μόσχα για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται να έχει ανέβει στη σκηνή, να διασκεδάζει και να χορεύει μαζί με νέους το κομμάτι που έχει το όνομά του.

Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.”



This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

Πρόκειται για κομμάτι που δημιουργήθηκε από DJ της Μόσχας με τη χρήση AI. Σε αυτό ακούγεται κατ΄επανάληψη το όνομα του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία, αφού παίζει σε όλα τα club της Ρωσίας.

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.



Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026