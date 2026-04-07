Viral ο Βαρουφάκης: Χορεύει στη Ρωσία τέκνο κομμάτι με το όνομά του

Το κομμάτι δημιουργήθηκε από DJ της Μόσχας και παίζει παντού

Ο Βαρουφάκης γίνεται viral χορεύοντας τραγούδι με το όνομά του / Bίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης χόρεψε στη Ρωσία σε βίντεο που έγινε viral.
  • Βρίσκεται στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+.
  • Χόρεψε ένα τέκνο κομμάτι που έχει το όνομά του, δημιουργημένο από DJ της Μόσχας με AI.
  • Το κομμάτι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και παίζει σε όλα τα club της Ρωσίας.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο με τον γενικό γραμματέα του Μέρα 25 Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος χόρεψε στη Ρωσία ένα τέκνο κομμάτι με το όνομά του.

Ο κ. Βαρουφάκης βρέθηκε στη Μόσχα για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται να έχει ανέβει στη σκηνή, να διασκεδάζει και να χορεύει μαζί με νέους το κομμάτι που έχει το όνομά του. 

 

 

Πρόκειται για κομμάτι που δημιουργήθηκε από DJ της Μόσχας με τη χρήση AI. Σε αυτό ακούγεται κατ΄επανάληψη το όνομα του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία, αφού παίζει σε όλα τα club της Ρωσίας. 

 

 

