.Skoda Auto: Η ιστορία των 35 χρόνων στον Όμιλο Volkswagen

Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία της 28ης Μαρτίου 1991, που οδήγησε στην ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen, η Skoda Auto επιβεβαιώνει τη διαδρομή της από μια ιστορική τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δύναμη με παγκόσμιο αποτύπωμα. Σήμερα, η μάρκα έχει παρουσία σε περίπου 100 αγορές, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στρατηγική του Brand Group Core και συνδυάζει τη διεθνή εμπορική ανάπτυξη με αυξανόμενη σημασία στην ηλεκτροκίνηση και τη βιομηχανική παραγωγή εντός του Ομίλου Volkswagen.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Το 2025, η Skoda παρέδωσε 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως και αναδείχθηκε 3η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη (EU 27+4). Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και το 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, η Skoda κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το πρώτο δίμηνο του έτους.

Παράλληλα με την εμπορική της εξέλιξη, η Skoda ενισχύει και τον στρατηγικό της ρόλο εντός του Volkswagen Group. Ως μέλος του Brand Group Core, συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια να καταστεί η αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε περισσότερους πελάτες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, μάλιστα, θα διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της στα BEV με την προσθήκη των νέων Epiq και Peaq, διευρύνοντας ουσιαστικά την ηλεκτρική της γκάμα.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και ως βιομηχανικός εταίρος του Ομίλου Volkswagen. Η Skoda προμηθεύει κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων τις άλλες μάρκες του Volkswagen Group, ενώ με το πρόσφατο άνοιγμα της νέας μονάδας παραγωγής μπαταριών στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV του Ομίλου Volkswagen.

Η Skoda έχει διαμορφώσει έναν διακριτό και ανθεκτικό ρόλο εντός του Ομίλου. Αναπτυσσόμαστε με επιτυχία σε περισσότερες από 100 αγορές, με την Ινδία να λειτουργεί ως ισχυρός δεύτερος πυλώνας, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε ουσιαστικά ως σημαντικός κόμβος παραγωγής εξαρτημάτων, προμηθεύοντας κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και πλέον κατέχοντας ηγετική θέση στην παραγωγή συστημάτων μπαταριών BEV. Τώρα επιταχύνουμε τον ηλεκτρικό μας μετασχηματισμό. Με νέα μοντέλα όπως τα Epiq και Peaq, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας και καθιστούμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, παραμένοντας πιστοί στην αποστολή μας στο πλαίσιο του Brand Group Core.

Αυτή η επιτυχία στηρίζεται στη στενή συνεργασία σε όλο τον Όμιλο, μέσα στην ίδια την εταιρεία μας και μαζί με τους συνεργάτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας και τον συνδικαλιστικό μας εταίρο KOVO για τη δημιουργική και αξιόπιστη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί συνδυάζουμε το μέγεθος με την ταυτότητα, την αποδοτικότητα με τη δημιουργικότητα και την παράδοση με την καινοτομία – και αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση για το μέλλον».

Η σχέση μεταξύ της Skoda Auto και της Volkswagen έχει τις ρίζες της ήδη στη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, το μοντέλο που λειτούργησε ως πραγματικός καταλύτης για την ουσιαστική προσέγγιση των δύο πλευρών ήταν το Skoda Favorit, που παρουσιάστηκε το 1987. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για πιθανή συνεργασία και για τη χρήση επιλεγμένων εξαρτημάτων, μεταξύ αυτών και κινητήρων, ένα πρωτότυπο Favorit δοκιμάστηκε στο Wolfsburg. Εκεί διαμορφώθηκαν και οι πρώτες ισχυρές εντυπώσεις, καθώς οι ειδικοί της Skoda αναγνωρίστηκαν για το υψηλό τους επίπεδο και για την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με ευελιξία σε σύνθετες προκλήσεις εξέλιξης και μηχανολογίας.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Τσεχοσλοβακία, τον Νοέμβριο του 1989, έγινε σαφές ότι η Skoda χρειαζόταν έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά. Εκείνη την περίοδο, η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανερχόταν περίπου στις 200.000 μονάδες, ενώ η γκάμα της περιοριζόταν σε δύο μοντέλα: το Skoda Favorit και το station wagon Forman. Κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της κρατικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η Volkswagen αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς υποψηφίους μεταξύ 24 πιθανών εταίρων. Η συμφωνία για τη δημιουργία της κοινοπραξίας μεταξύ της τσεχικής κυβέρνησης και του Ομίλου Volkswagen υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου 1991 από τον Υπουργό Βιομηχανίας Jan Vrba και τον Πρόεδρο της Volkswagen Carl Hahn. Αφού ο Όμιλος Volkswagen εκπλήρωσε τις συμβατικές του δεσμεύσεις, απέκτησε αρχικά το 31% της Skoda Auto στις 16 Απριλίου 1991, ποσοστό που αυξήθηκε σταδιακά στο 100% έως τις 30 Μαΐου 2000.

Η εξέλιξη της Skoda Auto τις επόμενες δεκαετίες στηρίχθηκε σε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων τσεχικών κορωνών, καθώς και στον στενό συντονισμό με άλλες μάρκες του Ομίλου Volkswagen. Η στρατηγική αυτή επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει σταθερά την παραγωγική της δυναμικότητα, να διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο μοντέλων της και να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι μια μάρκα που σήμερα συνδυάζει ισχυρή εμπορική θέση, διεθνή παρουσία και ουσιαστική συμβολή στο μέλλον της αυτοκίνησης. Πέρα από τα τρία εργοστάσιά της στην Τσεχία, η Skoda διαθέτει παραγωγικές δυνατότητες στη Σλοβακία, στο Καζακστάν και στην Ινδία, κυρίως μέσω συνεργασιών εντός του Ομίλου, ενώ παράλληλα κατασκευάζει οχήματα στο Βιετνάμ και στην Ουκρανία σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η Ινδία, την οποία η εταιρεία εξελίσσει σε ισχυρό δεύτερο πυλώνα δίπλα στην Ευρώπη. Το 2025, η μάρκα κατέγραψε εκεί ρεκόρ παραδόσεων, χάρη στη locally developed γκάμα μοντέλων Kushaq, Slavia και κυρίως Kylaq.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Πριν από 35 χρόνια, η ένταξη στον Όμιλο Volkswagen σηματοδότησε την αρχή μιας ξεχωριστής τσεχογερμανικής ιστορίας επιτυχίας. Η Skoda Auto εξελίχθηκε σε μια ισχυρή παγκόσμια μάρκα, με σαφή ταυτότητα, ευρηματικότητα και μια ξεκάθαρη νοοτροπία “can do”. Η συμμετοχή μας στον Όμιλο Volkswagen και στο Brand Group Core μάς προσφέρει μια ισχυρή βάση για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε οικονομίες κλίμακας, να κινούμαστε ταχύτερα και πιο αποδοτικά και να προσφέρουμε υψηλή αξία, μαζί με μια ευρεία γκάμα επιλογών σε συστήματα κίνησης για τους πελάτες μας

Με ισχυρή κληρονομιά, ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και ενισχυμένο ρόλο στην ηλεκτρική εποχή, η Skoda κλείνει 35 χρόνια στον Όμιλο Volkswagen όχι μόνο ως μια επιτυχημένη μάρκα του σήμερα, αλλά και ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του αύριο.