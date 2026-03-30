Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια. Είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της»

Τι είπε αποκλειστικά στο Star ο οδηγός ταξί που την εντόπισε

Όσα είπε ο οδηγός ταξί που εντόπισε την 4χρονη να περιπλανιέται στο Μαρούσι / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Μαρούσι όταν 4χρονο κορίτσι βρέθηκε μόνο του στον δρόμο από οδηγό ταξί.
  • Ο οδηγός, Νικόλαος Χαντζάκης, ηρέμησε το παιδί και ειδοποίησε την αστυνομία.
  • Το κοριτσάκι αποκάλυψε ότι έφυγε από το σπίτι λόγω καβγά μεταξύ των γονιών του.
  • Η αστυνομία παρέλαβε το παιδί, αλλά κανείς δεν το είχε αναζητήσει για δύο ώρες.
  • Ο οδηγός εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλεια του παιδιού στον δρόμο.

Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε από οδηγό ταξί να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο. Ο άνθρωπος που έσωσε τη μικρή μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα. 

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του

«Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδάκι στη μέση του δρόμου και να κλαίει. Του σκουπίσαμε τα δάκρυα και του κουμπώσαμε το μπουφάν», δήλωσε συγκινημένος ο οδηγός ταξί Νικόλαος Χαντζάκης μιλώντας στο Star. 

«Ευτυχώς που ήταν στη μέση του δρόμου, γιατί ένα κοριτσάκι κάτω από ένα μέτρο, αν πεταχτεί ανάμεσα από αυτοκίνητα, ακόμα και με 30 χλμ., δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις». 

«Προσπάθησα να το ηρεμήσω, πήρα τηλέφωνο το 100. Μου είπε το όνομά του, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το επώνυμό του». 

H 4χρονη που εντοπίστηκε να περιπλανιέται στο Μαρούσι

Η 4χρονη που εντοπίστηκε να περιπλανιέται στο Μαρούσι / Φωτογραφία Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων Star

Mαρούσι: «Μάλωσε η μαμά με τον μπαμπά και έφυγα από το σπίτι»

Το κοριτσάκι ηρέμησε και αποκάλυψε στον οδηγό ταξί και σε έναν κάτοικο της περιοχής πως είχε ξεφύγει από την προσοχή των γονιών του. 

«Το κοριτσάκι είχε δάκρυα στα μάτια. Μας είπε ότι τσακώθηκαν η μαμά με τον μπαμπά. Ήξερε πού μένει και πού μένει η γιαγιά, αλλά πού να το πάρω μέσα στο αυτοκίνητο και να ψάχνω;», περιέγραψε ο κ. Χαντζάκης.  

Ο κ. Νίκος έδειξε μεγάλη ευαισθησία. Σταμάτησε μόλις είδε το 4χρονο παιδί στη μέση του δρόμου. Από την άλλη πλευρά, το κοριτσάκι στάθηκε τυχερό, καθώς δεν το άφησε στην τύχη του: ειδοποίησε την αστυνομία και έμεινε μαζί του μέχρι να ηρεμήσει. 

O οδηγός ταξί που εντόπισε την 4χρονη να περιπλανιέται στο Μαρούσι μιλά στο Star

Το περιπολικό παρέλαβε το παιδί. Ωστόσο, όταν ο οδηγός ταξί επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, άκουσε με έκπληξη ότι κανείς δεν το είχε αναζητήσει. 

«Τους ρώτησα αν βρέθηκαν οι γονείς και μου είπαν ότι δεν το έχει αναζητήσει κανείς. Μετά από πόσες ώρες; Μετά από δύο ώρες…», κατέληξε. 

