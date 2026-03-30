Cyclon: Παρουσιάζει νέα εταιρική ταυτότητα και ανανεωμένη σειρά λιπαντικών

Η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil, παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα και τις νέες σειρές προϊόντων λιπαντικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης της μάρκας και της ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η ανανέωση της εταιρικής εικόνας συνοδεύεται από νέα σχεδιαστική προσέγγιση στις συσκευασίες, με στόχο την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων και τη σαφέστερη κατηγοριοποίησή τους για επαγγελματίες και καταναλωτές.

Παράλληλα, η εταιρεία λανσάρει τη νέα αρχιτεκτονική της κατηγορίας λιπαντικών για οχήματα, η οποία διαμορφώνεται σε τέσσερις βασικές σειρές προϊόντων:

EVO – Συνθετικά λιπαντικά που ανταποκρίνονται στις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών (OEMs) για κινητήρες νέας τεχνολογίας.

PRO – Σειρά προϊόντων που βασίζεται στην τεχνογνωσία της Cyclon στη λίπανση προσφέροντας ισχυρή προστασία και σταθερή ποιότητα σε επαγγελματίες του κλάδου, όπως συνεργεία και στόλους οχημάτων.

ECO – Λιπαντικά που ενσωματώνουν αναγεννημένες ή βιολογικής βάσης πρώτες ύλες, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

MAX – Προϊόντα σχεδιασμένα για κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα ή παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

Στη νέα γενιά προϊόντων αξιοποιείται η τεχνολογία TriboACT®, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από έρευνα στον τομέα της τριβολογίας και δοκιμές σε αγωνιστικές συνθήκες.

Η Cyclon δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών από το 1987 και αποτελεί μέλος του Ομίλου Motor Oil. Τα προϊόντα της αναπτύσσονται και παράγονται από τη LPC σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών και γράσων στην Ελλάδα, ενώ διατίθενται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε 65+ αγορές του εξωτερικού.