Cyclon: Παρουσιάζει νέα εταιρική ταυτότητα και ανανεωμένη σειρά λιπαντικών

Μέλος του Ομίλου Motor Oil - Ενισχύεται η παρουσία της στην αγορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 14:32 Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
30.03.26 , 14:30 Άση Μπήλιου: Η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο σήμερα- Πανσέληνος στον Κριό στις 2/4
30.03.26 , 14:29 «Η Μαρινέλλα Εκτός Πίστας Ήταν Κλασική Ελληνίδα Νοικοκυρά»
30.03.26 , 14:24 Η Νανά Μούσχουρη αποχαιρετά τη Μαρινέλλα
30.03.26 , 14:21 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι»
30.03.26 , 13:40 Cyclon: Παρουσιάζει νέα εταιρική ταυτότητα και ανανεωμένη σειρά λιπαντικών
30.03.26 , 13:33 Γιαννόπουλος: «Η Μαρινέλλα είναι η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας»
30.03.26 , 13:27 Ορτέγκα και Έσε: Βόλτα στα μαγαζιά
30.03.26 , 13:16 Λαχταριστά brownies cookies με κουβερτούρα - Δείτε τη συνταγή!
30.03.26 , 13:09 Όταν ο Βοσκόπουλος αποθέωσε τη Μαρινέλλα: «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»
30.03.26 , 13:03 Τέμπη: Αποζημίωση 400.000€ σε οικογένεια θύματος από το Ελληνικό Δημόσιο
30.03.26 , 12:29 Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
30.03.26 , 12:26 Μάνα και κόρη νεκρές στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας
30.03.26 , 12:25 Mafia Mamma: Δείτε on demand την ταινία έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου
30.03.26 , 12:24 MasterChef: «Θα θυμώσει ο άντρας μου» - Tο δώρο του Γιώργου στην Παντέλη!
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Μάνα και κόρη νεκρές στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Όταν ο Βοσκόπουλος αποθέωσε τη Μαρινέλλα: «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Τέμπη: Αποζημίωση 400.000€ σε οικογένεια θύματος από το Ελληνικό Δημόσιο
Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι»
Μαρινέλλα: 10 εμβληματικά τραγούδια της και η ιστορία τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Cyclon: Νέα Εταιρική Ταυτότητα & Ανανεωμένη Σειρά Λιπαντικών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Cyclon παρουσίασε νέα εταιρική ταυτότητα και ανανεωμένη σειρά λιπαντικών, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά.
  • Η νέα σειρά περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες: EVO, PRO, ECO και MAX, με στόχο την κάλυψη διαφορετικών αναγκών.
  • Τα προϊόντα αξιοποιούν την τεχνολογία TriboACT® για βελτιωμένη απόδοση και προστασία.
  • Η Cyclon δραστηριοποιείται από το 1987 και τα προϊόντα της παράγονται στην Ελλάδα, διανέμονται σε 65+ χώρες.

Η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil, παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα και τις νέες σειρές προϊόντων λιπαντικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης της μάρκας και της ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η ανανέωση της εταιρικής εικόνας συνοδεύεται από νέα σχεδιαστική προσέγγιση στις συσκευασίες, με στόχο την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων και τη σαφέστερη κατηγοριοποίησή τους για επαγγελματίες και καταναλωτές.

Παράλληλα, η εταιρεία λανσάρει τη νέα αρχιτεκτονική της κατηγορίας λιπαντικών για οχήματα, η οποία διαμορφώνεται σε τέσσερις βασικές σειρές προϊόντων:

EVO – Συνθετικά λιπαντικά που ανταποκρίνονται στις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών (OEMs) για κινητήρες νέας τεχνολογίας.

PRO – Σειρά προϊόντων που βασίζεται στην τεχνογνωσία της Cyclon στη λίπανση προσφέροντας ισχυρή προστασία και σταθερή ποιότητα σε επαγγελματίες του κλάδου, όπως συνεργεία και στόλους οχημάτων.

ECO – Λιπαντικά που ενσωματώνουν αναγεννημένες ή βιολογικής βάσης πρώτες ύλες, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

MAX – Προϊόντα σχεδιασμένα για κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα ή παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

Στη νέα γενιά προϊόντων αξιοποιείται η τεχνολογία TriboACT®, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από έρευνα στον τομέα της τριβολογίας και δοκιμές σε αγωνιστικές συνθήκες.

Η Cyclon δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών από το 1987 και αποτελεί μέλος του Ομίλου Motor Oil. Τα προϊόντα της αναπτύσσονται και παράγονται από τη LPC σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών και γράσων στην Ελλάδα, ενώ διατίθενται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε 65+ αγορές του εξωτερικού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CYCLON
 |
MOTOR OIL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top