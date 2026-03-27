Δημήτρης Γεωργίου: Από τον «Σασμό» στα βραβεία ζωγραφικής!

Ο 8χρονος που εντυπωσιάζει με τα έργα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 17:10 Aνησυχία για το αν θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα λόγω του πολέμου
27.03.26 , 17:00 Ένας «άλλος» Μυστικός Δείπνος
27.03.26 , 16:54 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις
27.03.26 , 16:33 Γιώργος Κοτσιμπός: Για 13η φορά στα ρεκόρ Γκίνες για τις κάμψεις του!
27.03.26 , 16:16 Τραμπ: Υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους ομογενείς για την 25η Μαρτίου
27.03.26 , 16:16 Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»
27.03.26 , 16:15 Συγκλονίζει ο συνθέτης Ανδρέας Λάμπρου: «Η ζωή μου ήταν ένα "Truman Show"»
27.03.26 , 16:10 Γυναίκες στα χακί:To μήνυμα αρχιλοχία για την εθελοντική στράτευση γυναικών
27.03.26 , 15:56 Στις 21:00 στο Φάληρο, το νέο ξεκίνημα της Εθνικής
27.03.26 , 15:50 Νέα εταιρεία από τη United Group με έδρα στην Ελλάδα
27.03.26 , 15:46 Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
27.03.26 , 15:19 Το Lingo έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Γεωργίου είναι ένα ταλαντούχο παιδί μόλις οκτώ ετών. Πηγαίνει στην Γ' Δημοτικού, αλλά εκτός από τα μαθήματά του, στα οποία είναι άριστος, ασχολείται με τη ζωγραφική.

Νικόλαος Γύζης: Τα σπουδαία έργα μίας σπάνιας καλλιτεχνικής προσωπικότητας

Ο Δημήτρης έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να βραβευθεί σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Απέσπασε διπλή βράβευση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εικαστικών Art Awards 2026.

Συμμετείχε με το έργο «Ταξίδι στις τέσσερις τέχνες», εμπνευσμένο από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο, το μιούζικαλ και τις τηλεοπτικές σειρές. Ο μικρός Δημήτρης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και στη μικρή οθόνη, καθώς έπαιζε στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός».

Για το καλλιτεχνικό του έργο τιμήθηκε με το Genesis Award, ένα βραβείο που απονέμεται στον νεότερο και πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη, αλλά και με το Ceremony Awards που είναι βραβείο κοινού, επιβεβαιώνοντας ότι οι δημιουργίες του κατάφεραν να συγκινήσουν τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το κοινό.

Ο 8χρονος Δημήτρης μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη και τις Αλήθειες για τη Ζήνα για την αγάπη του στη ζωγραφική και την πηγή της εμπνευσής του: 

«Από μικρός ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Εμπνέομαι με διάφορες εικόνες που βλέπω, και διαβάζω βιβλία ιστορίας τέχνης. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αγιογραφίες και προσωπογραφίες, αλλά περισσότερο τα συναισθήματα. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν παγκόσμιος κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές, μιούζικαλ και θέατρο, και σκέφτηκα να ενώσω τις τέσσερις τέχνες, όπως λέγεται και ο τίτλος του έργου μου, "Ταξίδι στις τέσσερις τέχνες" και έφτιαξα αυτή την εικόνα».

«Αυτό είναι ένα έργο τέχνης που αν το έβαζαν σε μία μεγάλη έκθεση, σε μία γκαλερί, θα έλεγαν ότι την έχει υλοποιήσει ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Δεν το λέω για να το πω, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, αν ήμουν από αυτούς τους επενδυτές στην Αμερική, που "ποντάρουν" στα παιδιά, που τα σπουδάζουν, θα έδινα όλα μου τα λεφτά. Eιλικρινά, αυτά τα έργα τέχνης είναι αριστουργήματα» είπε η Ζήνα Κουτσελίνη αναφερόμενη στα χρώματα, τις σκιάσεις και το βάθος του συναισθήματος που αποπνέει η ζωγραφική του μικρού καλλιτέχνη.

Ανάμεσα στα έργα του Δημήτρη, ξεχωρίζουν και αγιογραφίες με τον 8χρονο μαθητή να αποκαλύπτει πως η πρώτη αγιογραφία που θέλησε να δημιουργήσει ήταν του Ιησού Χριστού. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
 |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
 |
8ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top