Δημήτρης Γεωργίου: Από τον «Σασμό» στα βραβεία ζωγραφικής!

Ο Δημήτρης Γεωργίου είναι ένα ταλαντούχο παιδί μόλις οκτώ ετών. Πηγαίνει στην Γ' Δημοτικού, αλλά εκτός από τα μαθήματά του, στα οποία είναι άριστος, ασχολείται με τη ζωγραφική.

Ο Δημήτρης έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να βραβευθεί σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Απέσπασε διπλή βράβευση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εικαστικών Art Awards 2026.

Συμμετείχε με το έργο «Ταξίδι στις τέσσερις τέχνες», εμπνευσμένο από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο, το μιούζικαλ και τις τηλεοπτικές σειρές. Ο μικρός Δημήτρης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και στη μικρή οθόνη, καθώς έπαιζε στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός».

Για το καλλιτεχνικό του έργο τιμήθηκε με το Genesis Award, ένα βραβείο που απονέμεται στον νεότερο και πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη, αλλά και με το Ceremony Awards που είναι βραβείο κοινού, επιβεβαιώνοντας ότι οι δημιουργίες του κατάφεραν να συγκινήσουν τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το κοινό.

Ο 8χρονος Δημήτρης μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη και τις Αλήθειες για τη Ζήνα για την αγάπη του στη ζωγραφική και την πηγή της εμπνευσής του:

«Από μικρός ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Εμπνέομαι με διάφορες εικόνες που βλέπω, και διαβάζω βιβλία ιστορίας τέχνης. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αγιογραφίες και προσωπογραφίες, αλλά περισσότερο τα συναισθήματα. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν παγκόσμιος κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές, μιούζικαλ και θέατρο, και σκέφτηκα να ενώσω τις τέσσερις τέχνες, όπως λέγεται και ο τίτλος του έργου μου, "Ταξίδι στις τέσσερις τέχνες" και έφτιαξα αυτή την εικόνα».

«Αυτό είναι ένα έργο τέχνης που αν το έβαζαν σε μία μεγάλη έκθεση, σε μία γκαλερί, θα έλεγαν ότι την έχει υλοποιήσει ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Δεν το λέω για να το πω, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, αν ήμουν από αυτούς τους επενδυτές στην Αμερική, που "ποντάρουν" στα παιδιά, που τα σπουδάζουν, θα έδινα όλα μου τα λεφτά. Eιλικρινά, αυτά τα έργα τέχνης είναι αριστουργήματα» είπε η Ζήνα Κουτσελίνη αναφερόμενη στα χρώματα, τις σκιάσεις και το βάθος του συναισθήματος που αποπνέει η ζωγραφική του μικρού καλλιτέχνη.

Ανάμεσα στα έργα του Δημήτρη, ξεχωρίζουν και αγιογραφίες με τον 8χρονο μαθητή να αποκαλύπτει πως η πρώτη αγιογραφία που θέλησε να δημιουργήσει ήταν του Ιησού Χριστού.

