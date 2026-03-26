Σεισμός Άγιο Όρος: Η στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Μικρές ζημιές και αρκετοί μετασεισμοί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στο Άγιον Όρος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.
  • Το επίκεντρο ήταν κοντά στις Καρυές με εστιακό βάθος 10,5 χλμ.
  • Ακολούθησαν δονήσεις 3,4 και 3,2 Ρίχτερ, με περισσότερες από 26 σεισμικές δονήσεις καταγεγραμμένες.
  • Μικρές ζημιές σε κτίρια και ρωγμές σε σκήτες, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.
  • Σεισμολόγοι εκτιμούν ότι ο σεισμός μπορεί να είναι αργοπορημένος μετασεισμός, χωρίς λόγο ανησυχίας.

Αναστάτωση προκάλεσε χθες το βράδυ ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Άγιον Όρος κι έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στις Σποράδες. 

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Άγιο Όρος

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται 400 μέτρα από τη Μονή Εσφιγμένου, κατέγραψε τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος. Όπως φαίνεται η δόνηση ήταν αρκετά έντονη, είχα διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων και μεγάλο βουητό. 

σεισμός άγιο όρος

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στις Καρυές και ο σεισμός ήταν επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος ήταν στα 10,5 χλμ. 

Μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε ένας ακόμα σεισμός, έντασης 3,4 Ριχτέρ, με εστιακό βάθος 12,9 χλμ. και επίκεντρο 11 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών. 

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Οι πρώτες διαπιστώσεις για τις ζημιές στις μονές

Ακόμη μία δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, με επίκεντρο οκτώ χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.

Σεισμός Άγιον Όρος: Μικρές ζημιές στις Καρυές

Από τον σεισμό προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε παλιά κτίρια στις Καρυές, ενώ στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Μονής Εσφιγμένου ξεκόλλησε ένα κομμάτι από τον πολυέλαιο. 

Ρωγμές σε ναό από τον σεισμό στο Άγιον Όρος - voria.gr

Ρωγμές σε ναό από τον σεισμό στο Άγιον Όρος

Μοναχοί ανέφεραν επίσης ρωγμές σε παλιές σκήτες και κελιά. Την ώρα του σεισμού στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα και τόσο οι μοναχοί, όσο και οι προσκυνητές βγήκαν έξω έντρομοι. Προσκυνητές που περιέγραψαν έντονο σεισμό, συνοδευόμενο από βοή και με αισθητή διάρκεια.

Σεισμός Άγιον Όρος: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Από χθες το βράδυ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 26 ασθενείς σεισμικές δονήσεις, με τις μεγαλύτερες να έχουν 3,4 και 3,2 Ρίχτερ. 

Άγιο Όρος: Ανησυχία μετά τα 5,3 Ρίχτερ - «Ίσως δεν ήταν ο κύριος σεισμός»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ για το φαινόμενο, ανέφερε πως ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που υπήρχε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν 22 μήνες και τελείωσε τον περασμένο Σεπτέμβρη.

«Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη, ξαφνικά είχαμε τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», είπε.

Σεισμός Άγιο Όρος: «Το ρήγμα έχει ενεργοποιηθεί εδώ και πέντε μήνες»

Από την πλευρά του ο σεισμολόγος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Mega, εκτίμησε πως ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ να ήταν ίσως ένας αργοπορημένος ισχυρός μετασεισμός. 

Όπως είπε, η σεισμική δράση στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2025 με έναν σεισμό 5,3 Ρίχτερ, συνεχίστηκε με αργό ρυθμό και μικρά μεγέθη ως σήμερα.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη, χωρίς να εντοπίζεται λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top