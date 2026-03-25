Σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Άγιο Όρος

Σεισμός εντάσεως 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Άγιο Όρος λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τετάρτης (25/3).
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών με εστιακό βάθος 10,6 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες.
Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, και συγκεκριμένα στις 21:20 και στις 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις της τάξεως των 3,3 Ρίχτερ.