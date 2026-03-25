Γιώργος Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε γνωστός επιχειρηματίας»

Οι ισχυρισμοί του στις αρχές

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε γνωστός επιχειρηματίας»
25.03.26 , 23:45 MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
25.03.26 , 23:40 MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων και η σιγουριά του Χάρη για τη νίκη
25.03.26 , 23:37 Πάτρα: Μαθητής λυκείου γρονθοκόπησε 8χρονο σε σχολείο
25.03.26 , 23:05 MasterChef: Τα χορτοφαγικά μενού και οι απορίες των παιδιών
25.03.26 , 22:17 Δολοφονία Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος
25.03.26 , 21:50 Πώς έγινε η τραγωδία στον Βόλο - Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές
25.03.26 , 21:25 Σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Άγιο Όρος
25.03.26 , 21:20 MasterChef: Δύσκολη η αποστολή των μπριγάδων στη σημερινή ομαδική!
25.03.26 , 21:08 Λευκός Οίκος: «Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» ο Τραμπ
25.03.26 , 21:00 Τι θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει του χρόνου στο ΟΑΚΑ;
25.03.26 , 20:19 Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
25.03.26 , 20:17 Χαμόγελα με Βάργκα στην ΑΕΚ
25.03.26 , 20:04 Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε οικοδομή
25.03.26 , 19:27 Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (25/3/2026)
Στην υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, το Star φέρνει στο φως τους ισχυρισμούς του γνωστού γκαλερίστα.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο

«Είμαι 35 χρόνια γκαλερίστας, δεν είχα ποτέ δίωξη ούτε καταδίκη. Δεν έχω σχέση με πλαστά ούτε με απάτες. Με γνωρίζει όλος ο χώρος. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό» είπε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στις αρχές.

Αμέσως μετά επικεντρώθηκε στο επίμαχο Ευαγγέλιο, που έγινε και η αφορμή για να βρεθεί στη ΓΑΔΑ με χειροπέδες.

«Το Ευαγγέλιο ήρθε στα χέρια μου από επιχειρηματία. Ήταν σοβαρός και καλοντυμένος. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια, δεν ήξερα ούτε να το κοστολογήσω. 500 ευρώ ήταν η ελάχιστη τιμή. Του είπα "φέρ’ το να το βάλω στο site". Μόλις είδα τα μηνύματα, ότι δηλαδή κάτι τρέχει, πήρα τηλέφωνο το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Την επόμενη μέρα έγινε η έφοδος. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα».

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε γνωστός επιχειρηματίας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο γνωστός επιχειρηματίας που το όνομά του είναι Paul, είναι Ελληνοβρετανός. Το επίθετό του είναι αγγλικό.

Είναι διευθύνων σύμβουλος μεγάλης και επιτυχημένης εταιρείας ταχυμεταφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εκτός από το Ευαγγέλιο, έδωσε στον Γιώργο Τσαγκαράκη και τέσσερα έργα τέχνης. Μάλιστα φέρεται να του είπε ότι δύο από τους πίνακες είναι αρχαίοι - τελικά ο ζωγράφος είναι εν ζωή.

Γιώργος Τσαγκαράκης

«Ο κύριος Paul είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στη χώρα μας, και από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Του έδωσε με τη μορφή παρακαταθήκης το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο και ακόμη 4 πίνακες» δηλώνει ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πώς έφτασε στα χέρια του γκαλερίστα το ιερό κειμήλιο; Θα δώσει την απάντηση ο ίδιος στο ελληνικό FBI. Τις επόμενες ώρες θα κληθεί για να εξεταστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 300 πίνακες είναι πλαστοί. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης ισχυρίστηκε:

«Είναι οικογενειακή κληρονομιά, πολλών ετών. Από την Αλεξάνδρεια ξεκινά το ταξίδι τους. Κάποιοι δεν έχουν υπογραφή, ενώ άλλοι είναι με ψευδώνυμα. Δεν είχα σκοπό να τους δημοπρατήσω».

«Η υπάλληλος της Εθνικής Πινακοθήκης που είπε ότι είναι πλαστοί οι πίνακες, μπορεί να έχει και ποινικές συνέπειες. Εισήλθε σε μια αποθήκη χωρίς φωτισμό και χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Υπήρχαν 150 πίνακες που στοιβάζονταν σε ράφια, δεν έβγαλε κανέναν. Όπως τους είδε, θεώρησε επειδή ήταν σε άθλια κατάσταση, ότι είναι πλαστοί» αναφέρει, εξάλλου, ο κ. Δημητρακόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα, έχει κατατεθεί ήδη η πρώτη μήνυση σε βάρος του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη: Πολίτης ισχυρίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας του πούλησε έναντι 16.000 ευρώ πίνακα του Δημήτρη Μυταρά. Μετά τη σύλληψη του γκαλερίστα ζήτησε απο ιδιώτη εκτιμητή να του κοστολογήσει το έργο τέχνης και αποδείχθηκε, όπως λέει, πλαστός.

Υπάρχουν επίσης αναφορές και καταγγελίες στην αστυνομία και για άλλες αγορές που έκαναν πολίτες απο τον κ. Τσαγκαράκη. Χαρακτηριστικά πολίτης ανέφερε τηλεφωνικά στις αρχές ότι αγόρασε κοσμήματα απο τον γνωστό γκαλερίστα και δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια του.

