Γιώργος Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε γνωστός επιχειρηματίας»

Στην υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, το Star φέρνει στο φως τους ισχυρισμούς του γνωστού γκαλερίστα.

«Είμαι 35 χρόνια γκαλερίστας, δεν είχα ποτέ δίωξη ούτε καταδίκη. Δεν έχω σχέση με πλαστά ούτε με απάτες. Με γνωρίζει όλος ο χώρος. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό» είπε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στις αρχές.

Αμέσως μετά επικεντρώθηκε στο επίμαχο Ευαγγέλιο, που έγινε και η αφορμή για να βρεθεί στη ΓΑΔΑ με χειροπέδες.

«Το Ευαγγέλιο ήρθε στα χέρια μου από επιχειρηματία. Ήταν σοβαρός και καλοντυμένος. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια, δεν ήξερα ούτε να το κοστολογήσω. 500 ευρώ ήταν η ελάχιστη τιμή. Του είπα "φέρ’ το να το βάλω στο site". Μόλις είδα τα μηνύματα, ότι δηλαδή κάτι τρέχει, πήρα τηλέφωνο το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Την επόμενη μέρα έγινε η έφοδος. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο γνωστός επιχειρηματίας που το όνομά του είναι Paul, είναι Ελληνοβρετανός. Το επίθετό του είναι αγγλικό.

Είναι διευθύνων σύμβουλος μεγάλης και επιτυχημένης εταιρείας ταχυμεταφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εκτός από το Ευαγγέλιο, έδωσε στον Γιώργο Τσαγκαράκη και τέσσερα έργα τέχνης. Μάλιστα φέρεται να του είπε ότι δύο από τους πίνακες είναι αρχαίοι - τελικά ο ζωγράφος είναι εν ζωή.

«Ο κύριος Paul είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στη χώρα μας, και από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Του έδωσε με τη μορφή παρακαταθήκης το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο και ακόμη 4 πίνακες» δηλώνει ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πώς έφτασε στα χέρια του γκαλερίστα το ιερό κειμήλιο; Θα δώσει την απάντηση ο ίδιος στο ελληνικό FBI. Τις επόμενες ώρες θα κληθεί για να εξεταστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 300 πίνακες είναι πλαστοί. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης ισχυρίστηκε:

«Είναι οικογενειακή κληρονομιά, πολλών ετών. Από την Αλεξάνδρεια ξεκινά το ταξίδι τους. Κάποιοι δεν έχουν υπογραφή, ενώ άλλοι είναι με ψευδώνυμα. Δεν είχα σκοπό να τους δημοπρατήσω».

«Η υπάλληλος της Εθνικής Πινακοθήκης που είπε ότι είναι πλαστοί οι πίνακες, μπορεί να έχει και ποινικές συνέπειες. Εισήλθε σε μια αποθήκη χωρίς φωτισμό και χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Υπήρχαν 150 πίνακες που στοιβάζονταν σε ράφια, δεν έβγαλε κανέναν. Όπως τους είδε, θεώρησε επειδή ήταν σε άθλια κατάσταση, ότι είναι πλαστοί» αναφέρει, εξάλλου, ο κ. Δημητρακόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα, έχει κατατεθεί ήδη η πρώτη μήνυση σε βάρος του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη: Πολίτης ισχυρίζεται ότι ο γνωστός γκαλερίστας του πούλησε έναντι 16.000 ευρώ πίνακα του Δημήτρη Μυταρά. Μετά τη σύλληψη του γκαλερίστα ζήτησε απο ιδιώτη εκτιμητή να του κοστολογήσει το έργο τέχνης και αποδείχθηκε, όπως λέει, πλαστός.

Υπάρχουν επίσης αναφορές και καταγγελίες στην αστυνομία και για άλλες αγορές που έκαναν πολίτες απο τον κ. Τσαγκαράκη. Χαρακτηριστικά πολίτης ανέφερε τηλεφωνικά στις αρχές ότι αγόρασε κοσμήματα απο τον γνωστό γκαλερίστα και δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια του.