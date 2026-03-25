Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ο Παύλος Ντε Γκρες

Τη μεγαλειώδη παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα παρακολούθησε και ο Παύλος Ντε Γκρες.

Χαμογελαστός και προσιτός, δε δίστασε να βγάλει φωτογραφίες με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ετοιμάζονταν να παρελάσουν, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά ανήμερα την 25η Μαρτίου.

«Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας. Είμαστε εδώ, ήρθα να χαιρετίσω. Έτυχε να είμαστε εδώ πρώτη φορά 25η Μαρτίου και ήρθα να δω πως είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα. Στρατός, γυναίκες και άντρες μαζί. Είναι ό,τι πρέπει. Σου ανεβάζει την ψυχή αυτό. Ήρθα μόνος μου να κάνω μια βόλτα. Τα παιδιά δεν ήρθαν, δεν είναι εδώ», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Μιλώντας για το αίσθημα που υπερισχύει μια τέτοια μέρα, ο Παύλος είπε:

«Έχουμε μία πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Πραγματικά όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία εδώ πώς είναι όλοι έτοιμοι και όμορφα ντυμένοι, όλα άπταιστα. Είναι τέλεια. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ».

Τέλος αναφέρθηκε και στην επιθυμία των παιδιών του να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό.

«Λογικά θα μπορούν να πάνε και όλοι στρατό, αλλά αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα είναι μάλλον ο Κωνσταντίνος, οπότε σιγά-σιγά θα έρθει κι αυτό». Είπε ο Παύλος Ντε Γκρες.

