Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ο Παύλος Ντε Γκρες

«Ήθελα χρόνια να τη δω από κοντά»

25.03.26 , 12:03 Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ο Παύλος Ντε Γκρες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παύλος Ντε Γκρες παρακολούθησε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.
  • Εξέφρασε τη χαρά του για την πρώτη του παρουσία στην Αθήνα την 25η Μαρτίου.
  • Δηλώνοντας "Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας", επαίνεσε την ομορφιά της παρέλασης και τη συμμετοχή των νέων.
  • Αναφέρθηκε στην επιθυμία των παιδιών του να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό, με τον Κωνσταντίνο να είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος.

Τη μεγαλειώδη παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα παρακολούθησε και ο Παύλος Ντε Γκρες. 

Χαμογελαστός και προσιτός, δε δίστασε να βγάλει φωτογραφίες με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ετοιμάζονταν να παρελάσουν, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά ανήμερα την 25η Μαρτίου. 

Παύλος Ντε Γκρες παρέλαση 25η Μαρτίου1

«Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας. Είμαστε εδώ, ήρθα να χαιρετίσω. Έτυχε να είμαστε εδώ πρώτη φορά 25η Μαρτίου και ήρθα να δω πως είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα. Στρατός, γυναίκες και άντρες μαζί. Είναι ό,τι πρέπει. Σου ανεβάζει την ψυχή αυτό. Ήρθα μόνος μου να κάνω μια βόλτα. Τα παιδιά δεν ήρθαν, δεν είναι εδώ», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Μιλώντας για το αίσθημα που υπερισχύει μια τέτοια μέρα, ο Παύλος είπε:

Παύλος Ντε Γκρες παρέλαση 25η Μαρτίου2

«Έχουμε μία πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Πραγματικά όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία εδώ πώς είναι όλοι έτοιμοι και όμορφα ντυμένοι, όλα άπταιστα. Είναι τέλεια. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ».

Τέλος αναφέρθηκε και στην επιθυμία των παιδιών του να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό. 

«Λογικά θα μπορούν να πάνε και όλοι στρατό, αλλά αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα είναι μάλλον ο Κωνσταντίνος, οπότε σιγά-σιγά θα έρθει κι αυτό». Είπε ο Παύλος Ντε Γκρες.
 

