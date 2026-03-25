25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από τις 10:00 και απαγόρευση στάθμευσης από τις 06:00 για την 25η Μαρτίου.
  • Κλειστοί δρόμοι περιλαμβάνουν τις Λεωφόρους Βασ. Αμαλίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Γεωργίου Α΄, Ελ. Βενιζέλου και Συγγρού.
  • Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» κλειστός από τις 08:00, οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.
  • Στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 03:00 της 25ης Μαρτίου λόγω παρέλασης στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Διακοπές κυκλοφορίας και σε γύρω δρόμους ανάλογα με τις συνθήκες.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00 το πρωί, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06:00 μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο. 

25η Μαρτίου: Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και ο Ευαγγελισμός

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

25η Μαρτίου: Με περηφάνια υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη

Μετρό: Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα:

Καιρός 25η Μαρτίου: Με βροχή η στρατιωτική παρέλαση

  • Κλειστός είναι από τις 08:00 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων  οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

  • Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.
  • Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη: Πού ισχύει διακοπή κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ και στη Θεσσαλονίκη λόγω της πραγματοποίησης της παρέλασης στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, από τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου μέχρι και τη λήξη της παρέλασης.

Από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

  • στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • την οδό 30ης Οκτωβρίου 
  • τις οδούς Καλλιδοπούλου (στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου)
  • Στρατηγού Κακαβού 
  • Αθαν. Σουλιώτη (στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού)
  • Λεωφ. Στρατού (στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυταντζόγλου)
  • Καραϊσκάκη (στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου)
  • Νικολάου Γερμανού

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

