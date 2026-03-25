Καιρός 25η Μαρτίου: Με βροχή η στρατιωτική παρέλαση

Βροχερός είναι σήμερα, ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου, ο καιρός, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα θα γίνουν με βροχές και καταιγίδες και δυνατούς ανέμους που θα πνέουν έως και 8 μποφόρ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τσατραφύλλιας: «Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης»

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Όπως σημειώνει, οι πόλεις όπου θα γίνουν παρελάσεις με βροχή ή και ψιλόβροχο, είναι σε Αθήνα, Εύβοια, Λιβαδειά, Βόλο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης...

Καλό μεσημέρι!

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της εθνικής μας εορτής :

Βροχές στα ανατολικά και νότια με τους βοριάδες στα 8 μποφόρ να προκαλούν μεγαλύτερη την αίσθηση της ψύχρας.

Αρκετή ηλιοφάνεια στα δυτικά και βόρεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Επομένως με σύμμαχο τον καιρό θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη , Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη , Κατερίνη ,Καβάλα , Ιωάννινα, Κομοτηνή Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργος, Καλαμάτα κ.α.

Με βροχές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Με ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι (οριακά στις παρέλασεις) στην στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας, και στις μαθητικές παρελάσεις σε Αττική, Εύβοια, Λιβαδειά, Βόλο κ.α

Υ.Γ: Στον παρακάτω χάρτη δείτε όλες τις περιοχές που θα βρέξει την ώρα των παρελάσεων!»

Καλλιάνος: Πού θα βρέχει σήμερα και τι ώρα

Αναλυτική ανάρτηση με τις ώρες και τις περιοχές, όπου θα βρέχει σήμερα έκανε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, όπου έως περίπου τις 11:00-12:00 το μεσημέρι θα σημειώνονται τοπικές βροχές. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας (κυρίως στην Κρήτη).

Στα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικές βροχές έως περίπου τις 15:00-16:00 το απόγευμα.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, αναμένονται εντάσεις που σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, όποτε ίσως υπάρξουν και κάποια δρομολόγια ιδιαιτέρως μικρών πλοίων που δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, στα Δυτικά και Βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλύτερος, με λίγες μόνο νεφώσεις και μία ήπια αίσθηση ψύχρας, χωρίς όμως φαινόμενα.

Μαρουσάκης: «Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, δυσκολότερη μέρα η Παρασκευή»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης από την πλευρά του, προειδοποιεί για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα, με βροχές και κίνδυνο πλημμυρών. Σημειώνει μάλιστα πως ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως και τη Μεγάλη Τετάρτη.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Πέμπτης. Την Παρασκευή ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει μία δύσκολη μέρα για τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα βορειοανατολικά και ηπειρωτικά τμήματα. Θα υπάρξει μεγάλος όγκος νερού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι άστατος ο καιρός.

Το Σάββατο θα επικρατήσει ίδιο καιρικό μοτίβο. Στο επίκεντρο δυτική Ελλάδα ανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Για σήμερα, Τετάρτη 25η Μαρτίου, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, στα ανατολικά και νότια θα έχουμε πιο χειμωνιάτικο καιρό, στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο βελτιωμένος, ενώ κοντά στο μεσημέρι περιμένουμε το χειμωνιάτικο κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οριακά η στρατιωτική παρέλαση δεν θα επηρεαστεί από τα καιρικά φαινόμενα.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου θα έχει στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες και βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς και στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό. Πιθανότητα τοπικών όμβρων νωρίς το πρωί στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το πρωί στην Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις Κυκλάδες νεφώσεις και μέχρι το μεσημέρι τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη βόρεια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και βαθμιαία από τις προμεσημβρινές σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.