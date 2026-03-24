Βουλιαγμένη: Νέα ειδική έρευνα για τον αγνοούμενο δύτη - Βίντεο

Συνεχίζονται για μία ακόμη ημέρα οι έρευνες εντοπισμού του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η τύχη του αγνοείται από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 22 Μαρτίου. Μαζί του είχε πάει κι ένας δεύτερος δύτης, ο οποίος κατάφερε να βγει και ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του Star Βαγγέλη Γκούμα, οι έρευνες στο «πηγάδι του διαβόλου» πέρασαν σε νέο στάδιο, αφού ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες δέθηκαν μεταξύ τους με σκοινιά και αλυσίδες ώστε να κατεβούν στο επικίνδυνο σημείο. Εκεί προσπαθούν να φτάσουν σε κάθε άκρη και να ψάξουν εξονυχιστικά για κάποιο στοιχείο για τον 34χρονο.

Το «πηγάδι του διαβόλου» έχει βάθος 28 μέτρων και διάμετρο περίπου 5 μέτρων. Πρόκειται για σημείο με στενά περάσματα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερα άτομα στο παρελθόν.

Έρευνες για τον δύτη που αγνοείται / Βαγγέλης Γκούμας

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό σκάφος, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες.

Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν για τον 34χρονο. Οι δικοί του άνθρωποι περιμένουν ένα καλό νέο για να συνεχίσουν να ελπίζουν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Πλωτό σκάφος συμμετέχει στις έρευνες / Βαγγέλης Γκούμας

Βουλιαγμένη: Το χρονικό της εξαφάνισης του δύτη

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας 34χρονος δύτης πήγε για υποβρύχια εξερεύνηση μαζί με συνάδελφό του. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος δύτης ανέβηκε μόνος στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα,.

Οι συνθήκες κατάδυσης στο συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω του μεγάλου βάθους και των έντονων υποθαλάσσιων ρευμάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου διάρκειας 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση κατά την κατάδυση.

Η επιχείρηση στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις διάσωσης να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες εντοπισμού του 34χρονου δύτη.