Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Ένα αυτοκίνητο έπεσε το πρωί σε γκρεμό στην παραλιακή κοντά στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός.

Ο Βαγγέλης Γκούμας, βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου με την κάμερα του Star. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του καναλιού στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σταματιάδου, η γυναίκα κινείτο στην παραλιακή οδό Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς την Ανάβυσσο.

Πλάνα από το σημείο του τροχαίου στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης / Mεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό που ξεπερνά τα 20 μέτρα, σύμφωνα με όσα είπαν οι πυροσβέστες στο Star.

Πλάνα από το σημείο του τροχαίου στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης / Mεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

To IX σταμάτησε μάλιστα στα βράχια λίγο πριν βρεθεί στη θάλασσα. Οι λουόμενοι που είδαν το τρομακτικό συμβάν ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της.

Η γυναίκα, που είναι περίπου 60 ετών, κατά τον απεγκλωβισμό της είχε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.