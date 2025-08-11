Δύο τροχαία στην παραλιακή: Ένας νεκρός, μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση

O άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή πριν προσκρούσει σε τοίχο τούνελ

11.08.25 , 12:37
Λεωφ. Βουλιαγμένης: To όχημα της 50χρονης μετά την πρόσκρουση σε φοίνικα/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο πολύ σοβαρά τροχαία σημειώθηκαν στην παραλιακή. Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, αφότου το όχημά του καρφώθηκε σε τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ μια γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από πρόσκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε σε φοίνικα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. 

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός - Έπεσε με το ΙΧ σε τούνελ 

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, το μεσημέρι της Κυριακής 10/8/25.
Το όχημα που οδηγούσε άνδρας καρφώθηκε στον τοίχο του δεύτερου τούνελ της Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τροχαίο στη Λεωφ. Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός -που προσέκρουσε σε τούνελ/ βίντεο Mega

Τροχαίο στη Λεωφ. Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός -που προσέκρουσε σε τούνελ/ βίντεο Mega

Πληροφορίες λένε ότι ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του. Στο Τζάνειο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε. 

Λεωφ. Βουλιαγμένης: Σε σοβαρή κατάσταση η οδηγός μετά από πρόσκρουση του ΙΧ με φοίνικα

Μια 50χρονη γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και προσέκρουσε με μεγάλη ορμή σε φοίνικα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κοντά στα βραχάκια.

Δύο τροχαία στην παραλιακή: Ένας νεκρός, μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση

Πέντε πυροσβέστες χρειάστηκαν για τον απεγκλωβισμό της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη και σοβαρή κατάσταση.
 

