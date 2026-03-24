Βέροια: Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα επτάχρονο αγόρι από τη Βέροια που τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έπαιζε σε πάρκο της πόλης. Tραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από πτώση από ύψος. Έπαιζε κρυφτό, σκόνταψε, έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, όπου ο μικρός είχε πάει μαζί με τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του για να παίξουν.

Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος στη Βέροια

«Το μωρό βγήκε να παίξει κρυφτό με τον αδερφό του και ένα φιλαράκι του. Κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και ψάχνοντας να τους βρει, σκόνταψε σε ένα κλαδί, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του», είπε ο πατέρας του 7χρονου στην εκπομπή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Το πάρκο, όπου έπαιζε ο 7χρονος με τον φίλο και τον αδελφό του, πριν πέσει και χτυπήσει

«Το παιδί είναι στην εντατική. Είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως το ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Όπως είπε, το πάρκο είναι επικίνδυνο, καθώς έχει παντού τσιμέντο.

