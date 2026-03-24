Βέροια: Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

«Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση», λέει ο πατέρας του παιδιού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας 7χρονος από τη Βέροια τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε πάρκο.
  • Η πτώση συνέβη ενώ έπαιζε κρυφτό, σκόνταψε σε κλαδί και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για χειρουργική επέμβαση.
  • Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική, σύμφωνα με τον πατέρα του.
  • Μάρτυρας ανέφερε ότι το πάρκο είναι επικίνδυνο λόγω τσιμέντου.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα επτάχρονο αγόρι από τη Βέροια που τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έπαιζε σε πάρκο της πόλης. Tραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από πτώση από ύψος. Έπαιζε κρυφτό, σκόνταψε, έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, όπου ο μικρός είχε πάει μαζί με τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του για να παίξουν. 

Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος στη Βέροια

Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος στη Βέροια

«Το μωρό βγήκε να παίξει κρυφτό με τον αδερφό του και ένα φιλαράκι του. Κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και ψάχνοντας να τους βρει, σκόνταψε σε ένα κλαδί, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του», είπε ο πατέρας του 7χρονου στην εκπομπή. 

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Το πάρκο, όπου έπαιζε ο 7χρονος με τον φίλο και τον αδελφό του, πριν πέσει και χτυπήσει

Το πάρκο, όπου έπαιζε ο 7χρονος με τον φίλο και τον αδελφό του, πριν πέσει και χτυπήσει

«Το παιδί είναι στην εντατική. Είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού. 

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως  το ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Όπως είπε, το πάρκο είναι επικίνδυνο, καθώς έχει παντού τσιμέντο. 
 

