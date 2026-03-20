Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Οι πρώτες πληροφορίες

20.03.26 , 14:17 Θάνατος αστυνομικού: «Δεν τον εκτέλεσαν, τον υποχρέωσαν σε βασανιστήρια»
20.03.26 , 14:05 Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα με την αναφορά στον αδελφό του
20.03.26 , 14:00 Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές
20.03.26 , 13:18 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σε έρωτα και χρήμα
20.03.26 , 13:15 Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
20.03.26 , 13:11 Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού
20.03.26 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
20.03.26 , 12:55 Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας
20.03.26 , 12:38 ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
20.03.26 , 12:28 Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
20.03.26 , 12:09 MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη
20.03.26 , 12:06 Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα
20.03.26 , 12:03 Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3
20.03.26 , 12:03 Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν
20.03.26 , 12:00 Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα, 10 χιλιόμετρα βόρεια της Αγίας Κυριακής.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα.
  • Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στην περιοχή.
  • Ο σεισμός είναι μέρος ακολουθίας που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου με σεισμό 4,8 Ρίχτερ.
  • Ο Διευθυντής Ερευνών Αθανάσιος Γκανάς προειδοποίησε για αναμενόμενους μετασεισμούς, αλλά καθησύχασε τους κατοίκους.

Σεισμός, 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ξανά το πρώι στα Ιωάννινα αναστατώνοντας τους κατοίκους. 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο ήταν 10 χιλιόμετρα βόρεια βοριοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός τώρα στη Θεσπρωτία

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

Γκανάς: «Αναμένονται αρκετές δονήσεις τις επόμενες μέρες»

Καθησυχαστικός ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς. 

 

 

Όπως είπε στο Action24 ο σεισμός που σημειώθηκε στα Ιωάννινα δεν ανησυχεί τους ειδικούς, γιατί είναι μέρος μιας ακολουθίας που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ. Όπως είπε έχουν σημειώθει εκατοντάδες μετασεισμοί, ενώ χαρακτήρισε τον σεισμό αυτό ασθενή, που έγινε αισθητός σε Ιωάννινα, Άρτα και Θεσπρωτία. 

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ Ιωάννινα: Εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά, τα 4,6 Ρίχτερ είναι ένα αναμενόμενο μέγεθος για την περιοχή της Ηπείρου και καθησύχασε τους πολίτες, λέγοντας ότι το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί δε δίνει σεισμούς πάνω από 5,5 Ρίχτερ. 

«Υπομονή να έχουν οι κάτοικοι, θα έχουμε πολλούς μετασεισμούς. Υπομονή και θα εκτονωθεί το φαινόμενο», είπε.

