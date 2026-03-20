Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμός, 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ξανά το πρώι στα Ιωάννινα αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο ήταν 10 χιλιόμετρα βόρεια βοριοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

Γκανάς: «Αναμένονται αρκετές δονήσεις τις επόμενες μέρες»

Καθησυχαστικός ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.

Όπως είπε στο Action24 ο σεισμός που σημειώθηκε στα Ιωάννινα δεν ανησυχεί τους ειδικούς, γιατί είναι μέρος μιας ακολουθίας που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ. Όπως είπε έχουν σημειώθει εκατοντάδες μετασεισμοί, ενώ χαρακτήρισε τον σεισμό αυτό ασθενή, που έγινε αισθητός σε Ιωάννινα, Άρτα και Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά, τα 4,6 Ρίχτερ είναι ένα αναμενόμενο μέγεθος για την περιοχή της Ηπείρου και καθησύχασε τους πολίτες, λέγοντας ότι το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί δε δίνει σεισμούς πάνω από 5,5 Ρίχτερ.

«Υπομονή να έχουν οι κάτοικοι, θα έχουμε πολλούς μετασεισμούς. Υπομονή και θα εκτονωθεί το φαινόμενο», είπε.