Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης: «Πάμε σε κλείσιμο δρόμων»

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, προανήγγειλε νέο γύρο κινητοποιήσεων σχετικά με το θέμα της Αστικής Σήραγγας, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο και εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το noupou.gr, ζήτησε από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων για το επόμενο διάστημα. Όπως τόνισε, οι επόμενες κινήσεις θα έχουν ξεκάθαρα διεκδικητικό χαρακτήρα, με στόχο να υπάρξουν σαφείς κυβερνητικές δεσμεύσεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσουν ακόμη και σε κλείσιμο δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. «Δεν μιλάμε πλέον για ολιγόλεπτες παρεμβάσεις. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμούς δρόμων διάρκειας μίας ή και δύο ωρών, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να αφήσει τις γενικόλογες δηλώσεις και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχεδιασμό», υπογράμμισε.