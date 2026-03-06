Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης: «Πάμε σε κλείσιμο δρόμων»

Τι προανήγγειλε ο Δήμαρχος Στάθης Ψυρρόπουλος

Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης: Πάμε Σε Κλείσιμο Δρόμων
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, προανήγγειλε κινητοποιήσεις για την Αστική Σήραγγα.
  • Ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να καθοριστεί σχέδιο δράσεων.
  • Οι κινητοποιήσεις θα έχουν διεκδικητικό χαρακτήρα για κυβερνητικές δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα.
  • Εξετάζεται το κλείσιμο δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ως μέσο πίεσης.
  • Στόχος είναι να αποφευχθούν γενικόλογες δηλώσεις και να απαιτηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός.

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, προανήγγειλε νέο γύρο κινητοποιήσεων σχετικά με το θέμα της Αστικής Σήραγγας, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο και εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το noupou.gr, ζήτησε από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων για το επόμενο διάστημα. Όπως τόνισε, οι επόμενες κινήσεις θα έχουν ξεκάθαρα διεκδικητικό χαρακτήρα, με στόχο να υπάρξουν σαφείς κυβερνητικές δεσμεύσεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσουν ακόμη και σε κλείσιμο δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. «Δεν μιλάμε πλέον για ολιγόλεπτες παρεμβάσεις. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμούς δρόμων διάρκειας μίας ή και δύο ωρών, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να αφήσει τις γενικόλογες δηλώσεις και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχεδιασμό», υπογράμμισε.

ΣΗΡΑΓΓΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΑΘΗΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
