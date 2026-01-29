Γρίπη: Τι ισχύει με τις απουσίες των μαθητών που αρρωσταίνουν

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

STAR.GR
Ελλαδα
Σε έξαρση γρίπη και αναπνευστική ιοί. Πιο ευάλωτες ομάδες τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι / Βίντεο αρχείου Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλλαγές ισχύουν για τις απουσίες μαθητών που αρρωσταίνουν μέσα στη σχολική χρονιά, λόγω γρίπης.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που έχει αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, για το διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026, οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού καταγράφονται κανονικά, αλλά δεν προσμετρούνται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών, έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. 

Για να ισχύσει αυτό, οι μαθητές χρειάζεται να προσκομίσουν: 

να γίνει αίτηση από τον γονέα ή κηδεμόνα 

και να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση, είτε από δημόσιο είτε από ιδιωτικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό, στην οποία να αναφέρεται τι ασθένεια είχε ο μαθητής και για πόσο διάστημα. 

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου. 

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας 

«Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 ΚΥΑ (Β΄5130), όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026.    

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών». 

ΓΡΙΠΗ
 |
ΙΩΣΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
