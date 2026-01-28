Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 4χρονος – Υπέστη ανακοπή

Συστάσεις για εμβολιασμό και μέτρα αυτοπροστασίας για την γρίπη
Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν μεταφέρθηκε εκεί εσπευσμένα ένα τετράχρονο αγοράκι με ανακοπή καρδιάς και συμπτώματα γρίπης

Οι γιατροί έπεσαν αμέσως πάνω του και κατάφεραν να το ανατάξουν, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. 

Γρίπη: Μέσα σε λίγες ώρες «ψήθηκε» στον πυρετό η 6χρονη

Στο ίδιο νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 6χρνη που παρουσίασε εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη. Σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν το επέτρεψε η κατάσταση του παιδιού. 

Σύψας: «Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης»

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας και σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά. Όπως επισημαίνεται, πολλά από αυτά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΔΥ επανέλαβε ισχυρή σύσταση για:

«Σαρώνει» η γρίπη: «Εξελίσσεται ραγδαία & μπορεί να φτάσει σε βαριά εικόνα»

  • Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
  • Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. 
  • Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
  • Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
     
