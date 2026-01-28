Ο Travel Photographer of the Year είναι Έλληνας - Δείτε τις φωτογραφίες του

Ο φωτογράφος Αθανάσιος Μαλούκος μιλά για τα ταξίδια και τους σαμάνους που του χάρισαν την διάκριση / Βίντεο: ΕΡΤ

Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθούμε τη φωτογραφική διαδρομή του πολυβραβευμένου Έλληνα φωτογράφου Αθανάσιου Μαλούκου, αφού είχαμε εντυπωσιαστεί παλιότερα από τη μεγάλη έκθεσή του «Terra Incognita» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, αλλά τα κατορθώματά του δεν σταματούν να μας εκπλήσουν.

Ο φωτογράφος Αθανάσιος Μαλούκος

Αυτές τις μέρες, λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι ο Αθανάσιος Μαλούκος ανακηρύχθηκε διεθνώς Travel Photographer of the Year, κατακτώντας την κορυφαία θέση του ομώνυμου διαγωνισμού, με δύο εντυπωσιακές σειρές φωτογραφιών, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο, αφενός μεν την πνευματικότητα των τελετουργιών του Σουφισμού στην Ανατολία, και αφετέρου τις βαθύτατα υποβλητικές λιτανείες της Καθολικής Μεγάλης Εβδομάδας στην Zamora της βορειοδυτικής Ισπανίας.

Ο Τζέρεμι Χόαρ, ένας από του κριτές της διεθνούς επιτροπής του διαγωνισμού, χαρακτήρισε το έργο του Έλληνα φωτογράφου «ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα 23 χρόνια του θεσμού».

Αλλά, σαν να μην είναι αυτό αρκετό σαν διεθνής αναγνώριση, μαθαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες παρουσιάζει την πρόσφατη φωτογραφική δουλειά του στα Αραβικά Εμιράτα, προσκεκλημένος από την Xposure 2026, το μεγαλύτερο διεθνές φωτογραφικό φεστιβάλ παγκοσμίως.

Η έκθεσή του στo πλαίσιo του φεστιβάλ έχει τίτλο «Religio Mundi: A Spiritual Journey», ένα πραγματικό ταξίδι ανακάλυψης των θρησκειών του κόσμου, μέσα από άγνωστα μονοπάτια της πίστης, της αφοσίωσης και των δεσμών που μας ενώνουν.

Μάλιστα, μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του καλλιτέχνη επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες άλλων φωτογράφων ως η επίσημη φωτογραφία όλου του φεστιβάλ, η δε έκθεσή του είναι ήδη υποψήφια για το βραβείο Legacy Award, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της Xposure!



Οι φωτογραφίες που χάρισαν τον τίτλο του Travel Photographer of the Year στον καλλιτέχνη μας είναι:

Whirling Devotion: Rituals of Sufism in Anatolia



Night of Sorrows: The "Yacente" Procession of Zamora, Holy Thursday

Λίγα λόγια για τον φωτογράφο

Ο Αθανάσιος Μαλούκος γεννήθηκε στην Λαμία όπου και πέρασε τα μαθητικά του χρόνια.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με υποτροφίες.

Έκτοτε ζει και εργάζεται στην Λαμία όπου έχει και την ιδιοκτησία των κινηματογράφων Cinepolis Γαλαξίας.

Σπούδασε στο τμήμα Ανθρωπολογίας των Θρησκειών του πανεπιστημίου UCLA.

Απο νεαρή ηλικία άρχισε να ταξιδεύει, αποτυπώνοντας φωτογραφικά τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες. Σύντομα όμως ξεκίνησε την αδιάκοπη εξερεύνηση σε απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου, παρακινούμενος απο την έμφυτη περιέργεια για το τι κρύβεται στα «άγνωστα» μέρη του πλανήτη μας...

Πέρα από τη λάμψη των εντυπωσιακών εικόνων του, κρύβεται ένας τρόπος ζωής με αφοσίωση, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα, καθώς ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια, τις απρόβλεπτες συνθήκες και τις άγνωστες τοπικές συνήθειες για να φέρει τις εμπειρίες του πιο κοντά σε όσους βλέπουν το έργο του.

Το φωτογραφικό του αρχείο είναι ένα οπτικό μωσαϊκό άγνωστων πολιτισμών, απόμακρων φυλών, εντυπωσιακών τελετουργιών και καθημερινών δραστηριοτήτων, που προσφέρει στους θεατές μια βαθιά ματιά στις πολλές πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος. Οι δουλειά του έχει βραβευθεί με πολυάριθμα βραβεία από διεθνείς οργανισμούς και διαγωνισμούς.

Μετά την επιτυχία της πρόσφατης έκθεσής του με τίτλο «Terra Incognita» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, προσκλήθηκε να παρουσιάσει ένα μέρος της δουλειάς του με τίτλο: «Religio Mundi: A Spiritual Journey» στο πλαίσιο της Xposure, του μεγαλύτερου φωτογραφικού φεστιβάλ του κόσμου που γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από 29 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2026.