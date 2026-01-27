Release Athens 2026: Baxter Dury και Anna von Hausswolff στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Baxter Dury και την Anna von Hausswolff, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο φλεγματικός Βρετανός τραγουδοποιός επιστρέφει στην Αθήνα τρία χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο, ενώ η Σουηδή συνθέτρια και τραγουδίστρια πραγματοποιεί το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη χώρα μας. Μια βραδιά με έντονο προσωπικό στίγμα, σκοτεινή γοητεία και μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των headliners Nick Cave & The Bad Seeds.

Release Athens 2026: Έρχονται οι Viagra Boys και η Ecca Vandal

Release Athens 2026: Baxter Dury και Anna von Hausswolff στην Πλατεία Νερού

Ο Baxter Dury αποτελεί μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και ευφυείς παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής. Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, χτίζει έναν απολύτως προσωπικό κόσμο, όπου η απόμακρη και ψυχρή αφήγηση, το καυστικό χιούμορ και οι λεπτομερείς κοινωνικές παρατηρήσεις συνυπάρχουν με κομψές, συχνά απρόσμενες ενορχηστρώσεις. Οι ιστορίες του εκτυλίσσονται σε μπαρ, διαμερίσματα και σκοτεινές γωνιές του Λονδίνου, γεμάτες χαρακτήρες εύπορους, παρακμιακούς, γελοίους και βαθιά ανθρώπινους.

Γιος του Ian Dury, κατάφερε σταδιακά να αποτινάξει το βάρος του ονόματος και να καθιερωθεί με τους δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο Len Parrot’s Memorial Lift (2002) μέχρι το Floor Show (2005), έθεσε τα θεμέλια ενός ήχου που συνδυάζει new wave, chamber pop και λιτές ρυθμικές φόρμες. Η μεγάλη τομή ήρθε με το Prince of Tears (2017), όπου disco και συναισθηματική ωμότητα συνυπάρχουν ιδανικά, ενώ οι επόμενες δουλειές του πειραματίστηκαν με dance και hip-hop στοιχεία, χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα του.

Το 2023, το σκοτεινό και εξομολογητικό I Thought I Was Better Than You επιβεβαίωσε τη στιχουργική του δεινότητα. Το 2025, με το Allbarone, σε παραγωγή του σπουδαίου Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine), παρουσιάζει το πιο άμεσο και σύγχρονο έργο του: έναν δίσκο αιχμηρό, μελωδικό και βαθιά παρατηρητικό. Ο Baxter Dury παραμένει ένας μοναδικός χρονικογράφος της αστικής ζωής, με βλέμμα σαρκαστικό και φωνή αφοπλιστικά ειλικρινή.

Release Athens 2026: Baxter Dury και Anna von Hausswolff στην Πλατεία Νερού

Follow Baxter Dury:

Official Website
Facebook
X
Instagram
YouTube
Spotify
 

Η Anna von Hausswolff συγκαταλέγεται στις πλέον ασυμβίβαστες μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής. Η Σουηδή συνθέτρια, τραγουδίστρια και οργανίστρια έχει χτίσει, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, έναν ήχο ξεχωριστό, όπου η γοτθική παράδοση συναντά το post-rock, το drone metal και τις πιο σκοτεινές εκφάνσεις της κλασικής μουσικής. Το εκκλησιαστικό όργανο βρίσκεται στο κέντρο του ήχου της, εξερευνώντας τις δυνατότητές του - από εύθραυστες, σχεδόν ιερές στιγμές, μέχρι εκκωφαντικές εκρήξεις.

Φωνητικά, διαθέτει εντυπωσιακό εύρος και ένταση, με το όνομά της να αναφέρεται δίπλα σε εμβληματικές μορφές όπως η Kate Bush, η Diamanda Galás και η PJ Harvey. Το ντεμπούτο της, Singing from the Grave (2010), έφτασε στο Top 5 της Σουηδίας· ωστόσο, η καλλιτεχνική της ταυτότητα διαμορφώθηκε ουσιαστικά με τα Ceremony (2012) και The Miraculous (2015). Το Dead Magic (2018), με τα ανατριχιαστικά “The Mysterious Vanishing of Electra” και “Ugly and Vengeful”, καθώς και το υποβλητικό All Thoughts Fly (2020), την καθιέρωσαν διεθνώς.

Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το Iconoclasts, η πρώτη της δουλειά στη δική της Year0001. Ένας δίσκος πιο ζεστός, πιο pop, αλλά εξίσου συγκλονιστικός, με συμμετοχές από τον μέντορά της Iggy Pop, την Ethel Cain και τον Abul Mogard. Παράλληλα, υπέγραψε - μαζί με τον Filip Leyman - τη μουσική για την ταινία Couture, με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Follow Anna von Hausswolff:

Official Website
Facebook
X
Instagram
YouTube
Spotify
 

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 65€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 220€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
Open-bar
Ξεχωριστή πύλη εισόδου
Ιδιωτικό parking
Ξεχωριστές τουαλέτες
Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) + Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens: 

Official Website
Facebook
Instagram 
TikTok 
YouTube 
Spotify 

