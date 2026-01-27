Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός σε ρέμα βρέθηκε άνδρας που αναζητούνταν

Εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος

Πηγή: epirustvnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Τζουμέρκα: Νεκρός Σε Ρέμα Βρέθηκα Άνδρας Που Αναζητούνταν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στην Κοινότητα Αγνάντων, στα Τζουμέρκα, όπου εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα ένας άνδρας που αναζητούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirustvnews.gr, ο άτυχος άνδρας είχε επισκεφθεί χθες το καφενείο του χωριού. Όταν όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι του αδελφού του, όπου διέμενε, η οικογένειά του ανησύχησε και ενημέρωσε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων. Σήμερα έπεσε η αυλαία της έρευνας, αφού ο 55χρονος εντοπίστηκ πεσμένος σε ρέμα με μεγάλο βάθος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διπιστωθούν από ιατροδικαστική εξέταση.

