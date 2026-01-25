Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα 26/1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 13:43 Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
25.01.26 , 13:29 Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club
25.01.26 , 12:44 Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα – Παραδείγματα
25.01.26 , 12:08 Bανδή για την αποχώρησή από το σχήμα τον Σφακιανάκη: “Διαφωνίες στις αξίες"
25.01.26 , 11:49 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές
25.01.26 , 11:15 Τροχαία σε Πάτρα και Ρίο- Αντίρριο: Τρία θύματα νεαρής ηλικίας
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριό τους
25.01.26 , 10:17 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
25.01.26 , 09:50 Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον πατέρα του- Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του
25.01.26 , 09:48 Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
25.01.26 , 09:15 Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»
25.01.26 , 09:03 Γιώργος Ζαμπέτας: «Ο παππούς μου έφυγε με παράπονο. Τον πέταξε το σύστημα»
25.01.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid
25.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Μητέρα 16χρονης Λόρας: «Είσαι η ζωή μας. Θέλουμε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Eλληνίδα παρουσιάστρια: «Είμαι στο όριο να αποφασίσω αν θα γίνω μητέρα»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ Λιάκος Γιάννης
Ο καιρός σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. 

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί με πορτοκαλί συναγερμό για τα ισχυρά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στη χώρα μας. 

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα 26/1/26:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι
β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα
δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες
ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Πρόγνωση για σήμερα Κυριακή 25/1/26

Στα ανατολικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, οι οποίες από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στα νότια τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 26/1/26

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 27/1/26

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα και πρόσκαιρα στο Ιόνιο. Βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΕΜΥ
 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top