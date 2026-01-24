Μητέρα 16χρονης Λόρας: «Είσαι η ζωή μας. Θέλουμε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Δραματική έκκληση στην κόρη της να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά, απηύθυνε η μητέρα της 16χρονης Λόρας Λομτέφ, η οποία αγνοείται για 15η μέρα.

«Λόρα, αγαπημένη κόρη μας, σε αγαπάμε πολύ. Μας λείπεις πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας και θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι ότι είσαι καλά», είπε η Βαλεντίνα Γεβντοκίμοβα, μέσω της εκπομπής «Φως στο τούνελ».

«Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεται», απάντησε, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της.

Η Λόρα γεννήθηκε στο Αμβούργο. Στην Ελλάδα είχε μετακομίσει με τους γονείς μόλις τα τελευταία τρία χρόνια. Μιλούσε σπαστά ελληνικά και φαινόταν να δυσκολεύται με την προσαρμογή της.

«Υποθέτω ότι η δυσκολία στο σχολείο, αυτό ήταν κίνητρο για να φύγει. Σε κάποιες συζητήσεις είχε αναφέρει ότι ήθελε να πάει σε κάποιο σχολείο που να μπορεί να μιλάει ή αγγλικά ή γερμανικά, δηλαδή στη γλώσσα που ξέρει και το είχε κοιτάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει για σχολείο online. Δε θυμάμαι να μου είχε πει ότι ήθελε να επιστρέψει στο εξωτερικό. Δεν έλεγε κάτι τέτοιο, απλά βλέπαμε ότι μπορεί να δυσκολευόταν. Μπορεί να καταλάβει ο οποιοσδήποτε ότι σ' αυτήν την ηλικία όταν βρίσκεσαι σε άλλη χώρα με άλλη γλώσσα, εννοείται είναι δύσκολα», εξήγησε η μητέρα της 16χρονης.

«Ό,τι μπορούσαμε από την πλευρά μας το κάναμε. Δεν ξέρω... μήπως δεν είχε διάθεση η ίδια η Λόρα; Ναι, υπήρχε ειδικός που τη βοηθούσε. Ο βαθμός που είχε πάρει δεν ήταν κακός. Δηλαδή, ότι δεν ήταν καλή μαθήτρια. Κατά πόσο δυσκολευόταν και κατά πόσο ήθελε να μάθει, δεν μπορώ να απαντήσω», συμπλήρωσε η μητέρα της.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 από το Ρίο της Πάτρας, όπου διέμενε με τους γονείς της. Πήγε το πρωί στο σχολείο, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται για 15η μέρα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μαρτυρίες, φαίνεται πως η 16χρονη ετοίμαζε εδώ και καιρό τη φυγή της, καθώς ένιωθε πως καταπιεζόταν. Οι αρχές εξετάζουν πια σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Δικηγόρος οικογένειας για το σενάριο τρίτου προσώπου που τη βοηθά

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ξεκαθάρισε το τοπίο μιλώντας στην ίδια εκπομπή.

«Το παιδί ξεκίνησε από την Πάτρα με ένα ταξί. Ζήτησε να το αφήσουν σε μια οδό Αιγαίου στου Ζωγράφου, αλλά σταμάτησε λίγο πιο πριν από την οδό εκείνη. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του. Κάποια στιγμή που είχε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ της περιοχής, δυστυχώς δεν είχε καταγραφικό τη μέρα εκείνη. Από τις 10- 11 Ιανουαρίου, δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να μας οδηγήσει κάπου, δεν έχει ενεργοποιηθεί κινητό, ή κάρτα sim», ανέφερε ο δικηγόρος στο Φως στο τούνελ.

Σχετικά με μαρτυρίες για κακοποίηση από τους γονείς της και ειδικά από τον πατέρα, οι δυο τους κατέθεσαν εκ νέου στην Ασφάλεια Πάτρας, στις 19 Ιανουαρίου. Με ανακοίνωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους, διαψεύσαν κατηγορηματικά τα πάντα.

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται για 15η μέρα

«Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα... Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη», σημείωναν στην ανακοίνωσή τους οι γονείς.

«Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο τη βοηθάει. Δε νομίζω ότι αυτό το παιδί το κάνει μόνο του αυτό. Είναι ένα παιδί 16χρονο που βρέθηκε στην Αθήνα, δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Από την αρχή ήταν επικίνδυνο, όσο περνούν οι μέρες ακόμη» περισσότερο», επισήμανε ο δικηγόρος.