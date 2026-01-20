Ζάκυνθος: 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με όπλο!

Συνελήφθη ο πατέρας του

Ζάκυνθος: 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με όπλο!
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ σε σχολείο της Ζακύνθου με ανήλικο μαθητή που προσήλθε σε σχολείο, έχοντας όπλο.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη 14χρονος μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, καθώς στη σχολική του τσάντα βρέθηκε πιστόλι.

Συμμαθητές του 14χρονου που αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου και ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου. Εκείνος, με τη σειρά του ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, που κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΟΠΛΟ
 |
14ΧΡΟΝΟΣ
