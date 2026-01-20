Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε και πού είναι υποχρεωτικές

Πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 18:14 Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2026: Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων
20.01.26 , 18:08 Ισπανία: 6χρονη επέζησε από τη σύγκρουση τρένων - Ήταν ξυπόλητη στα ερείπια
20.01.26 , 18:03 Για ποιες συναλλαγές μέσω IRIS κινδυνεύετε να πληρώσετε φόρο
20.01.26 , 17:36 ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ εφάπαξ σε δικαιούχους
20.01.26 , 17:18 Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!
20.01.26 , 17:09 Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία
20.01.26 , 16:39 Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
20.01.26 , 16:30 Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
20.01.26 , 16:25 Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε και πού είναι υποχρεωτικές
20.01.26 , 16:23 Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
20.01.26 , 16:02 MasterChef: Ο Βιβάλντι, το... εγκεφαλικό και τα ιταλικά των κριτών!
20.01.26 , 15:59 Ε. Κρίτα: Το σχόλιο για το reunion του «Παρά Πέντε» που σαρωσε σε τηλεθέαση
20.01.26 , 15:40 Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας
20.01.26 , 15:26 ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις
20.01.26 , 15:23 Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
αντιολισθητικές αλυσίδες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα και με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς εξασφαλίζουν στο όχημα την απαραίτητη πρόσφυση.

Πώς τοποθετούμε αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες στο ΙΧ 

Ως αντιολισθητικά μέσα ορίζονται επίσης οι χιονοκουβέρτες ελαστικών και τα χιονολάστιχα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S (mud and snow).

Η περίοδος κατά την οποία οι πολίτες πρέπει να μεριμνούν για να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα  για τα αυτοκίνητά τους είναι από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Η χρήση τους όμως είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας). Σε αυτήν την περίπτωση οι οδηγοί έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους.

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές

Πρόστιμο για αντιολισθητικές αλυσίδες

Η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων -ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων- σε οδικό δίκτυο όπου αυτές είναι υποχρεωτικές επισύρει διοικητικό πρόστιμο και στον νέο  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.   

Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις

Με τον νέο ΚΟΚ και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 23 «Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων», το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 30 ευρώ από τα 80 ευρώ,  όμως οι  οδηγοί, εφόσον δεν φέρουν αντιολισθητικά μέσα σε δρόμο με σχετική οδική σήμανση (“Ρ-59”: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου), εκτός από το πρόστιμο των 30 ευρώ, τιμωρούνται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται και στα δύο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος, δηλαδή στα προσθιοκίνητα οχήματα μπαίνουν στους μπροστινούς τροχούς και στα πισωκίνητα στους πίσω τροχούς.

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει τετρακίνηση, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν παρέχονται οδηγίες και ο οδηγός έχει μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών τότε αυτά τοποθετούνται στον μπροστινό άξονα Εάν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον πίσω άξονα.

Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο επί του οδοστρώματος και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ (όπως . προειδοποιητικό τρίγωνο, απόσταση) για την ασφάλεια του οδηγού και για να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των λοιπών οχημάτων.

Σε περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτων, εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή η προμήθεια αντιολισθητικών μέσων και αναγραφεί το αίτημά του στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η εκμισθώτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν ζητηθεί, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
 |
ΝΕΟΣ ΚΟΚ
 |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top