Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε και πού είναι υποχρεωτικές

Υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα και με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς εξασφαλίζουν στο όχημα την απαραίτητη πρόσφυση.

Ως αντιολισθητικά μέσα ορίζονται επίσης οι χιονοκουβέρτες ελαστικών και τα χιονολάστιχα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S (mud and snow).

Η περίοδος κατά την οποία οι πολίτες πρέπει να μεριμνούν για να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα για τα αυτοκίνητά τους είναι από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Η χρήση τους όμως είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας). Σε αυτήν την περίπτωση οι οδηγοί έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους.

Πρόστιμο για αντιολισθητικές αλυσίδες

Η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων -ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων- σε οδικό δίκτυο όπου αυτές είναι υποχρεωτικές επισύρει διοικητικό πρόστιμο και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με τον νέο ΚΟΚ και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 23 «Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων», το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 30 ευρώ από τα 80 ευρώ, όμως οι οδηγοί, εφόσον δεν φέρουν αντιολισθητικά μέσα σε δρόμο με σχετική οδική σήμανση (“Ρ-59”: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου), εκτός από το πρόστιμο των 30 ευρώ, τιμωρούνται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται και στα δύο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος, δηλαδή στα προσθιοκίνητα οχήματα μπαίνουν στους μπροστινούς τροχούς και στα πισωκίνητα στους πίσω τροχούς.

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει τετρακίνηση, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν παρέχονται οδηγίες και ο οδηγός έχει μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών τότε αυτά τοποθετούνται στον μπροστινό άξονα Εάν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον πίσω άξονα.

Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο επί του οδοστρώματος και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ (όπως . προειδοποιητικό τρίγωνο, απόσταση) για την ασφάλεια του οδηγού και για να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των λοιπών οχημάτων.

Σε περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτων, εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή η προμήθεια αντιολισθητικών μέσων και αναγραφεί το αίτημά του στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η εκμισθώτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν ζητηθεί, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται.

