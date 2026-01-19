Καιρός: Χειμώνας από σήμερα – Βροχές και χιόνια – Δείτε πού

Μέχρι την Τρίτη θα συνεχιστεί το έντονο ψύχος, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ακολουθήσει νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και στα ορεινά της Αττικής.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Στα λευκά Πήλιο και Εύβοια

Ήδη στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στα ορεινά, κυρίως σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Ανάμεσα στις περιοχές, όπου σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις είναι η Πορταριά στο Πήλιο και τα Χάνια.

Μαγικές εικόνες έχει δημιουργήσει το πυκνό χιόνι και στο Μέτσοβο, όπου όλα έχουν «ντυθεί» στα λευκά.

Παρόμοια εικόνα και στα ορεινά της Εύβοιας, όπως στη Σέττα, όπου τα πάντα έχουν καλυφθεί από χιόνι και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καιρός: Τι θα γίνει στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, στην Αττική από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και χιόνια στην Πάρνηθα.

Όπως σημειώνει, το έντονο κρύο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι αναμένονται τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ το πρωί θα σημειωθεί ισχυρός παγετός.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθεί μεταξύ -5 και -6 βαθμών. Στα κεντρικά ορεινά τμήματα οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -4 έως -2 βαθμούς, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης.

Καλλιάνος: «Σύγκρουση αερίων μαζών και ισχυρά φαινόμενα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, παρουσιάζει η μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως από το βράδυ.

Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με το εγκλωβισμένο ψύχος πάνω από τη χώρα.

Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από την Αττική και νοτιότερα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Κολυδάς: «Έντονα φαινόμενα από Τετάρτη»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του εξηγεί ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα από τα βορειοανατολικά δεν ήταν ικανές να δώσουν αξιόλογο υετό.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης και με την προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται μεγαλύτερη υγρασία και καλύτερη δυναμική υποστήριξη, με αποτέλεσμα πιο έντονα και αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικής προειδοποίησης, κάνοντας λόγο στη γενική πρόγνωση για επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Τσατραφύλλιας: «Μπόλικες βροχές και χιόνια από την Τρίτη το βράδυ»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε επίσης πως από το βράδυ της Τρίτης το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αρκετές βροχές και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Καντερές: Πώς θα είναι ο καιρός όλον τον Ιανουάριο

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του Ιανουαρίου, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές τόνισε ότι, παρά τις τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές που καταγράφηκαν, τα χιόνια δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά, καθώς οι αέριες μάζες ήταν κυρίως ξηρές.

Όπως σημείωσε, η τρίτη ψυχρή εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο να φέρνει πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.

Παράλληλα, πριν από το τέλος του μήνα, αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, που θα διατηρήσει τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.

Ο καιρός σήμερα

Στα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στη Μακεδονία (κυρίως στα κεντρικά και δυτικά τμήματα) και στη Θεσσαλία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και σε πεδινά τμήματα Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 1 βαθμό, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -4 έως 4, στη Θράκη από -8 έως 3-4, στην Ήπειρο από -2 έως 8 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 4-6, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 0 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 8-10, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 0 έως 6-7 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 8-11 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Στο Ιόνιο και στη Θάλασσα των Κυθήρων θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 7-8 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα ορεινά (κυρίως σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα) και τοπικά σε ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 6-7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στα παραθαλάσσια αναμένεται χιονόνερο και πιθανώς πρόσκαιρη ασθενής χιονόπτωση. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 4-5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τρίτη 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.