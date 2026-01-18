Χανιά:Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας

Αποκλειστικό βίντεο από τη δράση των κακοποιών

Ελλαδα
Μια κινηματογραφική διάρρηξη σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στα Χανιά εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συλλαμβάνοντας ένα ζευγάρι νεαρής ηλικίας που εισέβαλε στον χώρο από ένα μικρό παράθυρο της τουαλέτας.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Χανιά: Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας

Οι δράστες, ένας 32χρονος άνδρας και μια 19χρονη γυναίκα, κατάφεραν να αρπάξουν χρηματικό ποσό από το ταμείο, όμως η δράση τους δεν έμεινε ατιμώρητη.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνονται να βγαίνουν από τον χώρο της τουαλέτας, στον οποίο είχαν εισέλθει σπάζοντας μικρό παράθυρο.

Στη συνέχεια κινούνται προσεκτικά μέσα στο πρακτορείο, ερευνούν τους χώρους και καταλήγουν στο ταμείο, από όπου ανοίγουν το συρτάρι και αρπάζουν τις εισπράξεις, συνολικού ύψους περίπου 1.200 ευρώ.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα και οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, αξιοποιώντας τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και μαρτυρίες. Η ταυτοποίηση των δραστών δεν άργησε να γίνει και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Μάλιστα, προκειμένου να πιστοποιηθεί πλήρως η εμπλοκή τους στην υπόθεση, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πρακτορείο, όπου κλήθηκαν να κινηθούν στους χώρους του καταστήματος, διαδικασία που επιβεβαίωσε πέραν κάθε αμφιβολίας ότι πρόκειται για τους δράστες της διάρρηξης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους βρέθηκε χρηματικό ποσό περίπου 1.000 ευρώ, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και έξι μαχαίρια. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με εκείνα που καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ το βίντεο από τη δράση τους προκαλεί αίσθηση, καθώς αποτυπώνει καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες εισέβαλαν και έδρασαν ανενόχλητοι μέσα στο πρακτορείο.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
ΛΗΣΤΕΙΑ
Back to Top