Τριών Ιεραρχών 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ
Η 30η Ιανουαρίου 2026, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών – Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου – δεν θα είναι σχολική αργία, αλλά κανονική ημερήσια λειτουργία των σχολείων σε όλη την Ελλάδα, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Αυτό καθορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα.

Διαβάστε ΕΔΩ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά με τσάντες στα σχολεία και θα τηρηθεί πλήρως το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας, όπως σε οποιαδήποτε άλλη σχολική μέρα. Η 30ή Γενάρη χαρακτηρίζεται ως κανονική ημέρα διδασκαλίας και θα υπάρχει απουσιολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι η απουσία από τις σχολικές υποχρεώσεις και τις εκδηλώσεις θα λογίζεται ως απουσία στο σχολείο.

Τριών Ιεραρχών: Τι θα γίνει με τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τα πανεπιστήμια

Παράλληλα, στα πλαίσια των δράσεων για την ημέρα, οι σχολικές μονάδες θα οργανώσουν εορταστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στους Τρεις Ιεράρχες, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στα γράμματα και την παιδεία. Η διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων ορίζεται τουλάχιστον δύο ώρες, ενώ μετά το πέρας τους τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς πρόωρο σχόλασμα. Ο εκκλησιασμός των μαθητών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το επιλέξει η κάθε σχολική μονάδα, ενσωματώνοντάς τον στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Τυχόν μικρές προσαρμογές στο πρόγραμμα – όπως η σειρά των μαθημάτων – αποφασίζονται σε επίπεδο κάθε σχολείου, χωρίς όμως να αλλάζεται η συνολική λειτουργία της ημέρας.

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2026
 |
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
