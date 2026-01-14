Αιγάλεω: Γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα

Το πρωί της Τετάρτης 14/1 σημειώθηκε σοκαριστικό περιστατικό στο Αιγάλεω, όταν μια 95χρονη γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε μπροστά σε ένα κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γεγονός εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης, όπου η ηλικιωμένη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στον εαυτό της παρουσία περαστικών και κατοίκων.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με αρκετούς να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες και να βοηθήσουν την γυναίκα, ενώ άλλοι ειδοποιούσαν άμεσα τις αρχές. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 95χρονη στο Αττικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην πράξη αυτή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα ή τυχόν προσωπικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετώπιζε η ηλικιωμένη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα του Αιγάλεω, με πολλούς κατοίκους να εκφράζουν σοκ και θλίψη για την εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν.