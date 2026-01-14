Μαυρομμάτης: Μιλά για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μιλά για πρώτη φορά δημόσια, μέσα από Κέντρο Αποκατάστασης, για τη μεγάλη μάχη που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο σπίτι του.

«Το δύσκολο ήταν τότε που δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθιος. Τώρα αυτό αποκαταστάθηκε, όχι τελείως, γι’ αυτό και είμαι ακόμα εδώ».

Μανώλης Μαυρομμάτης: Η φωτιά που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου, πριν από δύο χρόνια, όταν φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα του Μανώλη Μαυρομάτη στο Κολωνάκι, εξαιτίας βραχυκυκλώματος στην κουζίνα. Εκείνος και η σύζυγός του, η γνωστή ηθοποιός Ρένα Βενιέρη, ξύπνησαν μέσα στις φλόγες και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η κατάληξη ήταν δραματική.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε σε κώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σύζυγός του, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έφυγε λίγους μήνες αργότερα, βυθίζοντας σε πένθος τον ίδιο αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μανώλης Μαυρομμάτης: Ο μακρύς και επίπονος αγώνας για αποκατάσταση

Ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα αποκατάστασης. Όπως ο ίδιος περιγράφει, τα πρώτα στάδια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος, ενώ κάθε απλή κίνηση απαιτούσε συνεχή βοήθεια και επιμονή.

Η αποκατάσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» και της δημοσιογράφου Βίβιαν Μπενέκου, βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με τον Μανώλη Μαυρομμάτη να πλησιάζει στο εξιτήριο από το Κέντρο Αποκατάστασης.

Μέσα σε αυτή την περιπέτεια υγείας, η απώλεια της Ρένας Βενιέρη αποτέλεσε το πιο βαρύ και επώδυνο πλήγμα. Μια αγαπητή ηθοποιός, που άφησε το αποτύπωμά της στο θέατρο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Παρά τον πόνο, ο Μανώλης Μαυρομμάτης συνεχίζει να δίνει τη μάχη με αξιοπρέπεια και δύναμη, ευχαριστώντας, όπως τονίζει, τον κόσμο για τη στήριξη και τη συμπαράσταση που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Η περιπέτεια, όπως φαίνεται, πλησιάζει στο τέλος της, αφήνοντας πίσω της μια ιστορία αντοχής, απώλειας και ελπίδας.

