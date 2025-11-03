Κορωπί: Ζητά την επιμέλεια των παιδιών της η 40χρονη

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από σύντροφό της στο Κορωπί / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (3/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αδιανόητη υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της μητέρας στο Κορωπί από τον σύντροφό της, που έχει ήδη προφυλακιστεί. Η γυναίκα, που παραμένει με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, αρχίζει πλέον να θυμάται όσα έχουν συμβεί, ενώ ο ίδιος ο γιος της τής αποκάλυψε ότι τη χτύπησε ο πατέρας του. Σήμερα (3/11) βρέθηκε στην εισαγγελία ανηλίκων, ζητώντας την επιμέλεια των παιδιών της. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου. 

Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό

Κορωπί: «Είναι έγκλημα κατά της κόρης μου»

«Απαίσιο γεγονός, έγκλημα ενάντια στην κόρη μου. η ζωή της ήταν σε κίνδυνο και νομίζω και η ζωή των παιδιών της», λέει ο πατέρας της γυναίκας. 

Η 40χρονη μητέρα κατέθεσε σήμερα αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων προκειμένου να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της. Πλέον αρχίζει και θυμάται το περιστατικό, όμως καταλυτικό ρόλο έπαιξαν όσα της είπε ο μεγάλος της γιος: «μαμά, σε χτύπησε ο μπαμπάς».

«Έχει αρχίσει να ανακαλεί στη μνήμη της, όπως για παράδειγμα ότι δεν ήταν πιωμένη, ότι δεν θυμάται να υπήρξε εισβολή στο σπίτι από τρίτους, από ληστές. και τον πιστεύει», λέει ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος. 

Κορωπί: «Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει η 40χρονη μητέρα

Η 40χρονη μητέρα, στην αίτησή της προς την εισαγγελία ανηλίκων, τονίζει ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον σύντροφό της και δηλώνει ότι φοβάται πλέον για τη ζωή της.

«Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει, και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή. δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο καμία επαφή με τον κατηγορούμενο, καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου»

Κορωπί: «Δε θυμάμαι πώς χτύπησα. Τον αγαπώ, είμαστε οικογένεια»

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της προσθέτει: «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι τα παιδιά και η ίδια να προστατευθούν από τον άντρα που προσπάθησε να τη σκοτώσει. Χρειάζεται θεραπεία, αλλά αρχίζει να θυμάται τι έγινε και αυτό που θέλει περισσότερο είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή της. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι κοντά της και στα παιδιά της». 

Κορωπί: H μητέρα θα καταθέσει στον ανακριτή όταν θυμηθεί τη στιγμή του ξυλοδαρμού

Κορωπί: H μητέρα θα καταθέσει στον ανακριτή όταν θυμηθεί τη στιγμή του ξυλοδαρμού

Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί

Η μητέρα, που μένει πια στο «Παίδων» δίπλα στα παιδιά της, έχει στο πλευρό της τον πατέρα της, ο οποίος είναι γνωστός ψυχίατρος στη Λιθουανία. Όταν ανακαλέσει στη μνήμη της και τη στιγμή του ξυλοδαρμού, τότε θα καταθέσει και στον ανακριτή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
