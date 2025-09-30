Βοιωτία: Μεταξύ του 2021 και του 2023 πέθανε η μητέρα της 62χρονης

Τι αναφέρει το πόρισμα ανθρωπολόγου

Βοιωτία: Μεταξύ του 2021 και του 2023 πέθανε η μητέρα της 62χρονης
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. 

Σύμφωνα με το Mega και τον αστυνομικό συντάκτη του Βήματος και των Νέων, Β. Λαμπρόπουλου, από το πόρισμα του ανθρωπολόγου που παραδόθηκε στις αρχές δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. 

Βοιωτία: Νέα Επίθεση Της 62χρονης Σε Δημοσιογράφο

Η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ακριβή χρονολογία θανάτου της 90χρονης, και προσδιόρισε πως μπορεί να είναι από το 2021 έως το 2023. 

O λάκκος μέσα στον οποίο βρέθηκε θαμμένη η μητέρα της 62χρονης - Intimenews

O λάκκος μέσα στον οποίο βρέθηκε θαμμένη η μητέρα της 62χρονης - Intimenews

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ούτε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας της 62χρονης, ούτε από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει κάτι για να δώσει απαντήσεις. 

Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης

Η 62χρονη υποστήριξε στις αρχές πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, συγγενείς, γείτονες, αλλά και ο ίδιος της ο γιος δήλωσαν πως είχαν να δουν την ηλικιωμένη από τις αρχές του 2021. 

Βοιωτία: Οι καταγγελίες των συγγενών και των γειτόνων 

Αυτό που καταγγέλλουν οι συγγενείς είναι πως η 62χρονη τους είχε απομακρύνει από την μητέρα της. Κάθε φορά που τη ρωτούσαν πού ήταν η γιαγιά, εκείνη τους απαντούσε ότι φιλοξενούταν σε μια δομή για να τη φροντίζουν καλύτερα. Άλλες φορές έβγαινε στην αυλή και φώναζε τη μητέρα της, που την καλούσε από το εσωτερικό του σπιτιού για να την ακούνε οι γείτονες. 

Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

O λάκκος μέσα στον οποίο βρέθηκε θαμμένη η μητέρα της 62χρονης - Intimenews

Η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο γιατί ήθελε να παίρνει τη σύνταξή της - Intimenews

Υπάρχουν επίσης καταγγελίες πως η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν αρκετά παραμελημένη και ότι πολλές φορές την άφηνε ολομόναχη στο σπίτι, χωρία καμία βοήθεια. 

Βοιωτία: Τι είχε υποστηρίξει η 62χρονη για τον θάνατο της μητέρα της

Η 62χρονη φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα της αντιμετώπιζε πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας και τα τελευταία χρόνια ήταν κατάκοιτη και γι’ αυτό δεν την έβλεπαν οι γείτονες. 

Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»

Φέρεται επίσης να είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και πως ο λόγος που δεν δήλωσε τον θάνατό της, ήταν γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έπρεπε να παίρνει την αναπηρική της σύνταξη και το επίδομα που λάμβανε. 

H 62χρονη είπε πως η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023 - Intimenews

H 62χρονη είπε πως η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023 - Intimenews

Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Μετά από καταγγελία όμως γειτόνων, οι οποίοι ανησύχησαν που είχαν τόσο καιρό να δουν τη γυναίκα, αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού της και ζήτησαν να δουν την ηλικιωμένη. Την πρώτη φορά η γυναίκα δεν άνοιξε την πόρτα. Μάλιστα πήγε σε γείτονά της και του ζήτησε να εμφανίσει τη θεία του ως τη μητέρα της για να μπορέσει να συνεχίσει να παίρνει το επίδομα. 

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Δικαιολογήθηκε μάλιστα πως η μητέρα της είναι σε δομή και πως αν το μάθαιναν οι αρμόδιες αρχές θα της έκοβαν το επίδομα που ήταν για την κατ’ οίκον φροντίδα της. 

Ανθρωπολόγος που εξέτασε τα οστά της ηλικιωμένης δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο θανάτου της - Intimenews

Ανθρωπολόγος που εξέτασε τα οστά της ηλικιωμένης δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο θανάτου της - Intimenews

Μια φωτογραφία όμως έκανε τους αστυνομικούς να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ρώτησαν την ηλικιωμένη αν ήταν η μητέρα της 62χρονης κι εκείνη τους απάντησε αρνητικά. 

Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

Όσον αφορά τέλος για τον χαρακτήρα της 62χρονης, άνθρωποι που τη γνωρίζουν μιλούν για μια ιδιότροπη γυναίκα, που δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στους συναδέλφους της και είχε πολλές προστριβές μαζί τους. Πολλοί τη χαρακτήρισαν άπληστη και πολύ ικανή στο να λέει ψέματα. 

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά και αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. 

