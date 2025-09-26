Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης

Η έρευνα για τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της 62χρονης στη Βοιωτία εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα, καθώς υπάρχουν σκοτεινά σημεία στην υπόθεση που ζητούν απαντήσεις.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος, οι αρχές αναζητούν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί προανάκριση σχετικά με το θέμα αυτό και οι αρχές ήδη έχουν αρχίσει να θέτουν ερωτήματα σε συγγενείς και συγχωριανούς για να διαπιστώσουν κατ' αρχήν πότε την είδαν για τελευταία φορά ζωντανή.

Η φωτογραφία της μητέρας της 62χρονης

Οι μαρτυρίες λένε ότι η κόρη της ηλικιωμένης που την φρόντιζε τα τελευταία χρόνια «έπαιζε κρυφτό» με τους συγγενείς. Δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι και συναντήσει την ηλικιωμένη. Όποτε ζητούσαν να την δουν τους έλεγε ότι την έχει μεταφέρει σε δομή ηλικιωμένων στην Κόρινθο.

Ένα δεύτερο κρίσιμο στοιχείο που αναζητούν οι αρχές είναι αν υπήρξε βοήθεια και από ποιον για το σκάψιμο του λάκκου μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε η σορός της 91χρονης.

Αναζητείται ποιος βοήθησε την 62χρονη στο σκάψιμο του λάκκου

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν κατηγορίες για κανέναν σε βαθμό κακουργήματος.



