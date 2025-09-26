Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης

Αναζητούν μαρτυρίες για τον θάνατο αλλά και ποιος έσκαψε τον λάκκο

26.09.25 , 20:20 Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η έρευνα για τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της 62χρονης στη Βοιωτία εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα, καθώς υπάρχουν σκοτεινά σημεία στην υπόθεση που ζητούν απαντήσεις. 

Βοιωτία: Πιθανόν και πριν από 4 χρόνια ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος, οι αρχές αναζητούν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί προανάκριση σχετικά με το θέμα αυτό και οι αρχές ήδη έχουν αρχίσει να θέτουν ερωτήματα σε συγγενείς και συγχωριανούς για να διαπιστώσουν κατ' αρχήν πότε την είδαν για τελευταία φορά ζωντανή. 

 

Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης

Η φωτογραφία της μητέρας της 62χρονης 

 

Οι μαρτυρίες λένε ότι η κόρη της ηλικιωμένης που την φρόντιζε τα τελευταία χρόνια «έπαιζε κρυφτό» με τους συγγενείς. Δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι και συναντήσει την ηλικιωμένη. Όποτε ζητούσαν να την δουν τους έλεγε ότι την έχει μεταφέρει σε δομή ηλικιωμένων στην Κόρινθο.

Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!

Ένα δεύτερο κρίσιμο στοιχείο που αναζητούν οι αρχές είναι αν υπήρξε βοήθεια και από ποιον για το σκάψιμο του λάκκου μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε η σορός της 91χρονης. 

Αναζητείται ποιος βοήθησε την 62χρονη στο σκάψιμο του λάκκου

Αναζητείται ποιος βοήθησε την 62χρονη στο σκάψιμο του λάκκου  

Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν κατηγορίες για κανέναν σε βαθμό κακουργήματος.


 

