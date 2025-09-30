Δωρεάν τηλε-μαθήματα σε 13 ξένες γλώσσες

Για τους/τις φίλους/φίλες του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aπό το 2014 μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) αναδύθηκε σε μια επιτυχημένη επιμορφωτική προσπάθεια και οργάνωσε δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών σε περισσότερους από 6.000 φίλους/φίλες του, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους με γλωσσικές δεξιότητες και να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας. Το φθινοπωρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι από την περιφέρεια και το εξωτερικό, αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους υπολογιστές ή tablet ή κινητά, που έχουν κάμερα, μικρόφωνο και δυνατότητα βιντεοκλήσεων.

Τα μαθήματα είναι αποκλειστικά για αρχαρίους και απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών. Θα διαρκέσουν από 10/11/2025 έως 15/2/2026. Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, κινεζικά, κορεατικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ολλανδικά, ρωσικά, τουρκικά. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στο see1924@otenet.gr, αναφέροντας τη γλώσσα που τους/τις ενδιαφέρει, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και την σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 23 Οκτωβρίου 2025 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
 |
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
