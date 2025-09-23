Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Μια τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, όταν ένας 20χρονος φοιτητής έπεσε στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας κι έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών βρέθηκε στο κενό και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μια λίμνη αίματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που κατέρρευσαν στο άκουσμα του χαμού του παιδιού τους. Ο 20χρονος ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση.

