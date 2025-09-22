Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη

«Άλλαξε η συμπεριφορά του παιδιού μας και τελικά μας είπε την αλήθεια»

Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
Διεκόπη για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη του ψυχολόγου δημόσιας δομής, ο οποίος κατηγορείται ότι  βίαζε έναν αθλητή των Special Olympics, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του δικηγόρου του να καταθέσει και ο ίδιος κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία ψυχολόγου.

Σύμφωνα με όσα είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», έγιναν τρεις πραγματογνωμοσύνες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιγραφές του παραολυμπιονίκη όσων βίωσε μέσα στη συγκεκριμένη δομή. 

«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

Όπως είπε η μητέρα του παραολυμπιονίκη, η οικογένεια έδωσε μεγάλο αγώνα για να φτάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. 

Διεκόπη για τις 8/10 η δίκη του ψυχολόγου που κατηγορείται ότι βίαζε παραολυμπιονίκη

Διεκόπη για τις 8/10 η δίκη του ψυχολόγου που κατηγορείται ότι βίαζε παραολυμπιονίκη

«Το παιδί μας περιέγραψε ότι έχει υποστεί ασελγείς πράξεις. Σιγά σιγά, με τη βοήθεια του ψυχολόγου και σε εμάς τους ίδιους, όσο πήγαινε, ανοιγόταν και περισσότερο και φτάσαμε στο τελικό συμπέρασμα, δυστυχώς. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα για να είμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε καταβεβλημένοι, αλλά είμαστε και χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να είμαστε εδώ. Έχουμε έρθει μόνο με την αλήθεια, μόνο με την αλήθεια του παιδιού, η οποία μάλιστα προέρχεται και από ένα άδολο πλάσμα. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε η δικαιοσύνη να πράξει τα μέγιστα, να δει αυτή την αλήθεια», είπε η μητέρα.

Η ίδια κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν το παιδί της άλλαξε εντελώς συμπεριφορά. 

Πετράλωνα: Σήμερα η δίκη για τους βιασμούς δύο αδελφών

«Το παιδί άρχισε να έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Δεδομένου ότι έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και πουθενά αλλού δεν έβγαζε κάποια τέτοια συμπεριφορά, αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε έντονα», είπε και πρόσθεσε:

«Άρχισε να εμφανίζει συμπεριφορές που δε συνάδουν με τον χαρακτήρα του. Είχε μεγάλη άρνηση να πάει στη συγκεκριμένη δομή, μας ρωτούσε συνέχεια αν τον αγαπάμε και ήθελε πάντα την επιβεβαίωση ότι θα γυρίσει στο σπίτι. Όταν του είπαμε πως δε θα ξαναπάει στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά θα πρέπει να μας πει γιατί φοβήθηκε, τότε άρχισε να μας δίνει σιγά σιγά κάποιες περιγραφές και τελικά καταλήξαμε να μάθουμε όλη την αλήθεια». 

Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες

Σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή, το παιδί μεταξύ άλλων κατέθεσε πως  όλα ξεκίνησαν όταν έριξε χαρτί στην τουαλέτα. Ήρθε κάποιος από τη δομή και τον έβρισε και εκείνος ένιωσε πολύ άσχημα. Ο ψυχολόγος κλείδωσε την πόρτα και άρχισε να τον χαϊδεύει. Όταν μάλιστα του είπε να σταματήσει του έβαλε ταινία στο στόμα και στα χέρια, ενώ φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις. 

«Αυτό έγινε πολλές φορές. Εγώ έλεγα όχι, με απειλούσαν και με έδερναν. Μου έλεγαν πως θα φωνάξουν τον μπαμπά μου να πληρώσει τις ζημιές που είχα κάνει», φέρεται να κατέθεσε ο παραολυμπιονίκης.

Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό 18χρονης - Είναι πατέρας 2 παιδιών

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ν. Αλεξανδρής από την πλευρά του είπε πως σήμερα έγινε ένας μεγάλος αγώνας από την άλλη πλευρά για να μην καταθέσει το θύμα, αλλά η δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημά της. 

«Το συγκεκριμένο παιδί έχει υποβληθεί σε τρεις πραγματογνωμοσύνες που όλες καταλήγουν στο ότι όχι απλά λέει την αλήθεια, αλλά περιγράφει βιωματικές καταστάσεις. Θα καταθέσει και θα περιγράψει ακριβώς ότι έχει πει. Τονίζω όμως και πάλι ότι σημασία έχει να φτάσουμε σαν κοινωνία να καταγγέλλουμε και να μην φοβόμαστε. Όποιος βιάζει, όποιος ασελγεί σε παιδιά, σε γυναίκες... θα πρέπει να έχει την τιμωρία που του αξίζει», είπε.

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη

Ο παραολυμπιονίκης έχει κατακτήσει 43 μετάλλια σε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες. 

«Όταν θα ακουστούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αυτής της υποθέσεως, πραγματικά φοβούμαι ότι θα είναι μία από τις χειρότερες υποθέσεις που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Αλεξανδρής. 
 

ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
