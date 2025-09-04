Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό 18χρονης - Είναι πατέρας 2 παιδιών

To ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ένας γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη κατηγορούμενος για τον βιασμό 18χρονης κοπέλας.

Στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, η 18χρονη υποστήριξε ότι, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μαίρης Τζώρα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κοπέλα έφυγε τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και προχώρησε αμέσως στην καταγγελία.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ, καθώς ο γιατρός είναι ιδιαίτερα γνωστός, οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών.

