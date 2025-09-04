Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό 18χρονης - Είναι πατέρας 2 παιδιών

Ένας γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη κατηγορούμενος για τον βιασμό 18χρονης κοπέλας.

Στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, η 18χρονη υποστήριξε ότι, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μαίρης Τζώρα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κοπέλα έφυγε τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και προχώρησε αμέσως στην καταγγελία.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ, καθώς ο γιατρός είναι ιδιαίτερα γνωστός, οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών.