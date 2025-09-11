Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες

Οι βίαιες νύχτες, η κοκαΐνη και τα βίντεο

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Σύλληψη 42χρονου Που Νάρκωνε, Βίαζε Και Εξέδιδε Γυναίκες
Τέλος στη δράση ενός 42χρονου που είχε στήσει από το 2016 ένα σκοτεινό κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών έβαλε η ΕΛ.ΑΣ. 

Ο εν λόγω άνδρας, με το προσωπείο του «προστάτη» πλησίαζε ευάλωτες κοπέλες, ανάμεσα στις οποίες και μία ανήλικη, και, αφού πρώτα κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τις οδηγούσε βήμα-βήμα σε έναν εφιάλτη: απειλές, βία, βιασμοί, ναρκωτικά και εξαναγκαστική πορνεία.

«Τις κρατούσε κλειδωμένες και ναρκωμένες στην αποθήκη γνωστού γυμναστηρίου»

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος είχε φτάσει στο σημείο να ιδρύσει και «εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού», με την οποία υποσχόταν εύκολο χρήμα σε ανυποψίαστες γυναίκες. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν κόλαση: με ψυχολογικό και σωματικό καταναγκασμό, αλλά και χρήση κοκαΐνης για να «σπάει» την αντίσταση των θυμάτων, τις ανάγκαζε να συμμετέχουν σε πράξεις που βιντεοσκοπούσε και πουλούσε στο διαδίκτυο.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις θυμάτων, ενώ η αστυνομία κατέσχεσε κινητά, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά αρχεία που «δένουν» την υπόθεση.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών να συνθέτουν το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του.

