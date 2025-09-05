Βροχερός ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες - Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
05.09.25 , 13:52 Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
05.09.25 , 13:47 Κύπρος: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο
05.09.25 , 13:32 Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους
05.09.25 , 13:27 Θαύμα στην Πορτογαλία: Ζωντανός ο πατέρας 3χρονου που θεωρείτο νεκρός
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ενώ θα σημειωθούν βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και, κατά τόπους, θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το βόρειο Ιόνιο και το μεσημέρι - απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στη δυτική Μακεδονία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι - απόγευμα τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμομωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ιδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Στα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top