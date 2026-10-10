OMODA & JAECOO: Διαγωνισμός με έπαθλο το υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H

Σε συνεργασία με το Novasports.gr

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OMODA & JAECOO: Διαγωνισμός με έπαθλο το υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H
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OMODA & JAECOO: Διαγωνισμός με έπαθλο το υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H
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Η OMODA & JAECOO, σε συνεργασία με το Novasports.gr, διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό, δίνοντας στους λάτρεις του μπάσκετ την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα JAECOO 5 SHS-H έκδοσης Select. Το έπαθλο είναι ένα σύγχρονο SUV με την υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς Super Hybrid System (SHS), χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Το JAECOO 5 SHS-H, συνδυάζοντας έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi με ηλεκτρική υποβοήθηση, αποδίδει 224 ίππους και 295 Nm ροπής, και έχει κατανάλωση 5,3 lt/100 km (WLTP), ενώ το υβριδικό κιβώτιο DHT συμβάλλει στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του. Η συνδυαστική αυτονομία άνω των 905 χιλιομέτρων (WLTP) που προσφέρει, καθιστά το μοντέλο ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για μεγάλα ταξίδια, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσα από τα κανάλια των OMODA & JAECOO και novasports.gr στο Instagram και η συμμετοχή σ’ αυτόν είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον λογαριασμό του Novasports.gr στο Instagram, να ακολουθήσουν τα προφίλ του Novasports.gr και της OMODA & JAECOO Ελλάδας (@omodajaecoogreece & @novasports.gr) και να απαντήσουν στην ερώτηση του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, με όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους συμμετοχής να είναι διαθέσιμα στο σχετικό post του διαγωνισμού στο Instagram του Novasports.gr.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο, το JAECOO 5 SHS-H στην έκδοση Select.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JAECOO 5 SHS-H, επισκεφθείτε τα επίσημα κανάλια της OMODA & JAECOO Ελλάδας, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να το οδηγήσουν μπορούν να το κάνουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.
 

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