Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Παγκόσμιες πρεμιέρες για το νέο Dacia Spring και το Dacia Striker

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Αυτοκινητο
Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
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Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Dacia παρουσιάζει το επόμενο κεφάλαιο στην προϊοντική της στρατηγική, που αφορά στην ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία C, τη διεύρυνση της εξηλεκτρισμένης γκάμας της και το λανσάρισμα νέου ηλεκτρικού της μοντέλου. Παραμένοντας πιστή στο DNA της, η μάρκα συνεχίζει με συνέπεια να προσφέρει όλα όσα έχουν πραγματική αξία για τον πελάτη, με κορυφαία σχέση τιμής-αξίας.

Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ DACIA

•    Νέο Dacia Spring: Η δεύτερη γενιά του Spring πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Παρίσι. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας A, που κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συνεχίζει να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους οδηγούς, με τιμή εκκίνησης κάτω από τις €18.000. Παράλληλα, σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων, η οποία θα εμπλουτιστεί έως το 2030.

Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

•    Dacia Striker: Παγκόσμια πρεμιέρα και για το νέο crossover κατηγορίας C. Το Striker έρχεται να συμπληρώσει το Bigster και να διευρύνει την παρουσία της Dacia σε μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία της αγοράς. Θα διατίθεται με μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων, που περιλαμβάνει υβριδικές και LPG εκδόσεις. Με τιμή εκκίνησης κάτω από τις €25.000, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ένα νέο κοινό, τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες.

Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

•    Dacia Sandero, Sandero Stepway και Dacia Jogger: Η προσθήκη του νέου υβριδικού συστήματος κίνησης hybrid 155 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον εξηλεκτρισμό της γκάμας Dacia. Μαζί με το αμιγώς ηλεκτρικό νέο Spring, κάθε μοντέλο της μάρκας με θερμικό κινητήρα είναι πλέον διαθέσιμο και σε υβριδική έκδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική με την οποία εξελίσσεται η στρατηγική εξηλεκτρισμού της Dacia.

Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

•    Dacia Duster και Dacia Bigster: Τα δύο SUV-σημεία αναφοράς της μάρκας παρουσιάζονται με το νέο σύστημα κίνησης tribrid 150 4x4, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και τις δυνατότητές τους.


 

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