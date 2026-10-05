Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα

Η Kia ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Seltos, σηματοδοτώντας την παρουσίαση της δεύτερης γενιάς του παγκοσμίως επιτυχημένου SUV της. Το Seltos, που ανήκει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των C-SUV, ενισχύει τη γκάμα SUV της Kia και υποστηρίζει τη μετάβαση της μάρκας προς την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα στην Ευρώπη.





Το εσωτερικό του Seltos μεταφέρει σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα EV σε ένα SUV με συμβατικά και υβριδικά συστήματα κίνησης, δημιουργώντας ένα δυναμικό, κομψό και μοντέρνο περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καθημερινής ευρωπαϊκής μετακίνησης. Οι μεγάλες και καθαρές οριζόντιες επιφάνειες δημιουργούν αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ η βελτιστοποιημένη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγάλο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια όλων των επιβατών. Το ανοιχτό design της κεντρικής κονσόλας ενισχύει τη λειτουργικότητα και τον σύγχρονο, τεχνολογικό χαρακτήρα της καμπίνας. Υλικά υψηλής ποιότητας και μια καθαρή διάταξη συνδυάζουν άνεση και οπτική απλότητα.



Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός άνεσης στο εσωτερικό περιλαμβάνει:

• Ενιαία πανοραμική διάταξη οθονών: ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών + οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών + οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών.

• Ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον χρήστη για διαισθητικό χειρισμό.

• Περιμετρικό ατμοσφαιρικό φωτισμό με πολλαπλές πηγές φωτισμού.

• Κάθισμα οδηγού Relaxation. Μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή για πιο φωτεινή και ευάερη ατμόσφαιρα.

• Παραμετροποιήσιμο ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων.

• Ανακλινόμενα καθίσματα δεύτερης σειράς με δυνατότητα ρύθμισης κατά 24 μοίρες, 12 μοίρες προς τα εμπρός και 12 προς τα πίσω.

• Premium ηχοσύστημα Harman Kardon με 8 ηχεία.

• Kia Digital Key 2.0 για πρόσβαση και κοινή χρήση του αυτοκινήτου μέσω smartphone.

• Kia Connect Store για ψηφιακή εξατομίκευση και επιλογές ψυχαγωγίας.



Με κορυφαία για την κατηγορία χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 536 λίτρων κατά VDA και ευέλικτες δυνατότητες διαμόρφωσης, μεταξύ των οποίων αναδιπλούμενο δάπεδο δύο επιπέδων, το Seltos καλύπτει τόσο τις καθημερινές ανάγκες όσο και τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Το σύστημα αξεσουάρ Kia AddGear βελτιώνει περαιτέρω την καθημερινή χρηστικότητα, επιτρέποντας την τοποθέτηση αρθρωτών αξεσουάρ αποθήκευσης ώστε τα απαραίτητα αντικείμενα να παραμένουν οργανωμένα.

Το Seltos ακολουθεί μια οδηγική φιλοσοφία με έμφαση στην άνεση, που διαφοροποιείται σκόπιμα από τα πιο σπορ μοντέλα της Kia. Με ισορροπημένη και προβλέψιμη οδική συμπεριφορά, παραμένει σταθερό και ελεγχόμενο ακόμη και κοντά στα όρια πρόσφυσης. Η διάταξη της ανάρτησης έχει ρυθμιστεί εκ νέου, ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στην Ελλάδα, το Seltos θα διατίθεται με τετρακίνηση και με το υβριδικό σύστημα κίνησης, διευρύνοντας την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες μετάδοσης στην κατηγορία.



Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο της Kia που διατίθεται με σύστημα e-AWD, (αποκλειστικά στην υβριδική έκδοση), το οποίο επιτρέπει ακριβή κατανομή της ροπής, βελτιωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη σταθερότητα. Το Drive Mode Select, με επιλογές Eco, Normal και Sport, επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας στις διαφορετικές συνθήκες, διατηρώντας την άνεση και τον έλεγχο στην καθημερινή οδήγηση. Επιπλέον, το Stay Mode βελτιώνει την άνεση των επιβατών όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Η έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρων T-GDI, απόδοσης 180 PS και 265 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.Η υβριδική έκδοση διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα, βελτιώνοντας την καθημερινή χρηστικότητα και την αποδοτικότητα. Η δικίνητη έκδοση αποδίδει 154 PS, ενώ η e-AWD φτάνει τα 178 PS.

Με το Seltos, η Kia εφαρμόζει για πρώτη φορά την τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), που συναντάται συνήθως στα EV, σε ένα υβριδικό μοντέλο. Η λειτουργία επιτρέπει την τροφοδοσία και τη φόρτιση εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από το αυτοκίνητο.

Το Seltos είναι επίσης το πρώτο υβριδικό όχημα του Ομίλου που διαθέτει το Smart Regenerative Braking 3.0, το οποίο διατηρεί ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, υποβοηθά την ακινητοποίηση και ρυθμίζει αυτόματα την επιβράδυνση.

Τεχνολογία, ασφάλεια και άνεση σε αρμονία

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της εξέλιξης του Seltos, το οποίο διαθέτει προηγμένη δομική σχεδίαση και ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών ADAS επιπέδου 2.



Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η τελευταία γενιά του Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), που χρησιμοποιεί δεδομένα από χάρτες και κάμερες ώστε να προβλέπει αλλαγές στα όρια ταχύτητας και να προσαρμόζει προληπτικά την ταχύτητα του οχήματος. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ αυτόματου και χειροκίνητου τρόπου υποβοήθησης.

Ανάλογα με την έκδοση, τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνουν:

• Highway Driving Assist 2 (HDA 2)

• Smart Cruise Control 2.0 (SCC 2.0)

• Lane Following Assist 2 (LFA 2)

• Safe Exit Warning (SEW)

• Surround View Monitor (SVM)

• Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2)

• In-Cabin Monitoring Unit (ICMU)

• Remote Smart Parking Assist (RSPA, αποκλειστικά στην HEV)

• Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)

• Parking Distance Warning εμπρός/πλάγια/πίσω (PDW-F/S/R)

• Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) νέας γενιάς

• Head-Up Display (HUD)



Συνολικά, τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας τόσο του οδηγού όσο και των επιβατών.

Παράλληλα, το Seltos ενσωματώνει διαισθητικές τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση:

• Πανοραμική διάταξη δύο οθονών 12,3 ιντσών σε συνδυασμό με ξεχωριστό πάνελ ελέγχου του κλιματισμού.

• Φωνητικό βοηθό AI με τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για φυσική, συνομιλιακή αλληλεπίδραση.

• • Αναβαθμίσεις λογισμικού Over-the-Air (OTA) και Kia Upgrade, ώστε το αυτοκίνητο να παραμένει τεχνολογικά ενημερωμένο σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

• Digital Key 2 για ασφαλή πρόσβαση στο αυτοκίνητο και κοινή χρήση μέσω smartphone.

Το Seltos παρουσιάζεται στην Ελληνική αγορά στο πλαίσιο της στρατηγικής της Kia για την υποστήριξη της μετάβασης προς την πλήρη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα με τιμή εκκίνησης 28.990 ευρώ και με 31.490 ευρώ η υβριδική έκδοση η οποία θα ακολουθήσει αργότερα.

