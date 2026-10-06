Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή

Νικητής των Eurostar Awards 2026 στην κατηγορία Brand CEO

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Αυτοκινητο
Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή
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Η Citroën ανακοίνωσε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι ο Xavier Chardon, CEO των Citroën και DS Automobiles, αναδείχθηκε νικητής των Eurostar Awards 2026 στην κατηγορία Brand CEO, από το Automotive News Europe, ένα από τα σημαντικά εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Από το 1998, τα Automotive News Europe Eurostar Awards αναγνωρίζουν κορυφαία στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας για το στρατηγικό τους όραμα, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις ηγετικές τους ικανότητες και τις εξαιρετικές επιχειρηματικές τους επιδόσεις. Κάθε χρόνο, μια επιλεγμένη ομάδα στελεχών βραβεύεται για τη σημαντική συνεισφορά της στον κλάδο και την ικανότητά της να οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιτυχία, μέσα σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον. 

Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή

Οι φετινοί νικητές ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να υπερβαίνουν τις προσδοκίες σε μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων και βαθιών αλλαγών για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η διάκριση του Xavier Chardon αποτελεί αναγνώριση της ισχυρής ανάκαμψης που έχει επιτύχει η Citroën υπό την ηγεσία του. Μέσα από μια ανανεωμένη προϊοντική επίθεση και μια ξεκάθαρη στρατηγική που έχει ως στόχο να κάνει την κινητικότητα πιο προσιτή, απλή, άνετη και ευέλικτη, η Citroën έχει ενισχύσει με επιτυχία τη θέση της στην αγορά, προσφέροντας παράλληλα προϊόντα που ανταποκρίνονται ακόμη περισσότερο στις ανάγκες των πελατών της. 

Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Automotive News Europe Eurostars Awards για αυτή την αναγνώριση. Η συγκεκριμένη διάκριση δεν αποτελεί ατομικό επίτευγμα. Ανήκει, πάνω απ’ όλα, στις ομάδες της Citroën και στο Δίκτυο Διανομέων, των οποίων η αφοσίωση και το πάθος μάς επιτρέπουν να συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό της μάρκας. Σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών για τον κλάδο μας, παραμένουμε πιστοί στη φιλοδοξία μας: να προσφέρουμε λύσεις κινητικότητας που είναι προσιτές, άνετες και ευθυγραμμισμένες με τις προσδοκίες των πελατών μας. Η επιτυχία των πιο πρόσφατων λανσαρισμάτων μας και η ανανεωμένη δυναμική της Citroën επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής μας και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».
Xavier Chardon, CEO της Citroën 

Ο Xavier Chardon, CEO Citroen και DS Automobiles στην κορυφή
Η βράβευση αναδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Citroën σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μία από τις σημαντικότερες μεταβάσεις στην ιστορία της. Η πρόσφατη δυναμική της μάρκας αντικατοπτρίζει την ισχύ της στρατηγικής της, καθώς και τη θετική υποδοχή της ανανεωμένης γκάμας της από τους πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι νικητές των Eurostar Awards 2026 θα τιμηθούν επίσημα σε αποκλειστικό δείπνο βράβευσης που διοργανώνει το Automotive News Europe στις 12 Οκτωβρίου 2026, στο Salon Gustave Eiffel, στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. 
 

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