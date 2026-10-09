Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars

Ο νέος κλωβός ασφαλείας Tridion Cell Evo

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 05.10.26, 19:38
Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
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Το νέο smart #2 φέρνει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην κατηγορία των city cars, χάρη στη νέα δομή αμαξώματος Tridion Cell Evo. Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για το smart #2, παρά τις ιδιαίτερα compact διαστάσεις του. 

Tridion Cell Evo: Χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια
Με το Tridion Cell Evo, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της smart εξελίσσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φιλοσοφίας ασφάλειας της μάρκας, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης. Περισσότερο από το 78% της δομής του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η κατασκευή περιλαμβάνει τρία στρώματα χάλυβα και υλικά εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ικανά να αντέξουν τάσεις έως και 1.800 MPa (Megapascal). Με στρεπτική ακαμψία 39.000 Nm/deg (Newton Meter ανά μοίρα), η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξαιρετική ακαμψία και να αντέχει φορτίο οροφής άνω των τεσσάρων τόνων.

Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
Η προστασία των επιβατών ενισχύεται από επτά αερόσακους και ένα προηγμένο σύστημα ζωνών ασφαλείας, το οποίο συνδυάζει τις τεχνολογίες Pyrotechnic Lap Pretension (PLP) και Crash Locking Tongue (CLT). Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση της λεκάνης και των κάτω άκρων, περιορίζοντας παράλληλα την προς τα εμπρός μετακίνηση του σώματος σε περίπτωση σύγκρουσης.
Η μπαταρία προστατεύεται από μια πολυστρωματική δομή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική φιλοσοφία ασφάλειας του smart #2. Παράλληλα, το μοντέλο έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές για τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθειά του.
Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
Στην καρδιά του smart #2 βρίσκεται η Electric Compact Architecture (ECA), η οποία αναπτύχθηκε από τη διεθνή ομάδα μηχανικών της smart. Πρόκειται για μια αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη ειδικά για το ιδιαίτερα compact, διθέσιο μοντέλο της smart. Η πλατφόρμα ECA συνδυάζει τους άνετους χώρους για τους επιβάτες, ένα προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, στιβαρές δομές ασφάλειας και δυναμική, ευέλικτη οδική συμπεριφορά, όλα σε ένα αμάξωμα μήκους μικρότερου των τριών μέτρων. 

Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars

Παρά τις ιδιαίτερα compact διαστάσεις του, το smart #2 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 35,8 kWh με κυψέλες CATL, προσφέροντας στόχο για αυτονομία 290 km σε μικτό κύκλο (WLTP)  και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 10% έως 80% σε 20 λεπτά. Η ECA ενσωματώνει επίσης ένα ιδιαίτερα προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 11-σε-1. Η compact μονάδα συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες, όπως το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τα ηλεκτρονικά ισχύος και τα συστήματα ελέγχου. Η συγκεκριμένη σχεδίαση περιορίζει την πολυπλοκότητα των επιμέρους συστημάτων και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, συμβάλλοντας στις εξαιρετικά compact διαστάσεις του smart #2.

Το smart #2 βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία προς το Παρίσι, όπου θα πραγματοποιήσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Paris Motor Show, στις 12 Οκτωβρίου 2026.
 

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