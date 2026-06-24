Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε

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Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε
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To Austral κορυφώνει την C-SUV γκάμα της Renault, με μία πληθωρική πρόταση από την οποία δε λείπει τίποτα. Premium σχεδίαση, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, γενναιόδωροι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, υποδειγματική οδηγική συμπεριφορά και υβριδική γκάμα κινητήρων ορίζουν ένα μοντέλο που στέκεται στην κορυφή της κατηγορίας του. 

Μέχρι και τα μέσα Ιουλίου το Renault Austral θα βρίσκεται στο stand της Renault στο Golden Hall, σε μία από τις πιο προβεβλημένες θέσεις του πιο εκλεπτυσμένου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας, του Golden Hall στο Μαρούσι. Στο χώρο αριστερά της κεντρικής εισόδου, έχει, πλέον, τοποθετηθεί το περίπτερο της Renault, σηματοδοτώντας την ετήσια συνεργασία της κορυφαίας γαλλικής μάρκας με το Golden Hall. Αρχής γενομένης από το φετινό Ιούνιο και για ένα χρόνο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα πιο σύγχρονα μοντέλα της γκάμας Renault. 

Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε

Το Renault Austral ξεχωρίζει με τη δυναμική και επιβλητική του σχεδίαση, που αποτυπώνει τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Renault. Οι καθαρές γραμμές, η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή LED και η μυώδης σιλουέτα αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα του πληθωρικού C SUV.Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται το προηγμένο σύστημα full hybrid E-Tech, το οποίο συνδυάζει θερμικό κινητήρα βενζίνης 1.2 turbo με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multi-mode, με συνδυαστική ισχύ 200 ίππων και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου (από 4,6 λτ./100χλμ.). Τη γκάμα κινητήρων του μοντέλου συμπληρώνει στη βάση ο νέος υβριδικός κινητήρας των 150 ίππων. 

Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε

Το εσωτερικό του Renault Austral συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία εργονομία. Η εντυπωσιακή οθόνη OpenR με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google προσφέρει ένα πλήρως συνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ το σύστημα πλαισιώνεται από τον AI ψηφιακό βοηθό Google Gemini, για μια πιο άμεση επικοινωνία με το όχημα.Παράλληλα, με τη νέα επιλογή «Smart» στο σύστημα παραμετροποίησης «MySense», η εναλλαγή ανάμεσα σε Eco, Sport & Comfort modes γίνεται αυτόματα ανάλογα με το στυλ οδήγησης. 

Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε

Η ποιότητα υλικών, η ευρυχωρία και η ευελιξία της καμπίνας — με συρόμενα πίσω καθίσματα (έως 16 εκ.) και μεγάλο χώρο αποσκευών (έως 673 λτ.)— δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για άνετες και απολαυστικές μετακινήσεις.Εξοπλισμένο με έως και 32 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το Renault Austral προσφέρει κορυφαία επίπεδα ενεργητικής ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού. Παράλληλα, το προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία και τη σταθερότητα, προσφέροντας εξαιρετική ευκολία ελιγμών στην πόλη και υψηλή ακρίβεια στις μεγαλύτερες ταχύτητες.

Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε

Έως τα μέσα Ιουλίου, οι επισκέπτες του πιο εκλεπτυσμένου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας, του Golden Hall, μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα κορυφαία χαρακτηριστικά του Renault Austral, ενώ η ειδικά εκπαιδευμένη Renault Experience Team είναι διαθέσιμη καθημερινά από τις 16.00-21.00 και το Σάββατο από τις 11.00-20.00 για να λύσει όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων για το μοντέλο. 

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