Η Hyundai στον χώρο του gaming

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Epic Games με στόχο να μεταφέρει τον ενθουσιασμό του FIFA World Cup 2026στον κόσμο του gaming . Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Hyundai Motor θα προσεγγίσει φίλους του ποδοσφαίρου και gamers σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω θεματικών εκδηλώσεωνFIFA World Cup 2026 στα δημοφιλή παιχνίδια της Epic Games, Rocket League και Fortnite.

Οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν περιεχόμενο με θέμα τη Hyundai, να αγωνιστούν εκπροσωπώντας χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση και να βιώσουν το IONIQ 6 N Line μέσα από το παιχνίδι.Η Hyundai είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που συμμετέχει στα LTEs των Rocket League και Fortnite, τοποθετώντας το brand στο επίκεντρο του gaming και του παγκόσμιου αθλητισμού.

Πώς μπορούν οι παίκτες να συμμετάσχουν στο Rocket League;

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι παίκτες στο Rocket League θα μπορούν να :

• Εκπροσωπήσουν μία από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο FIFA World Cup σε διεθνείς διαδικτυακούς αγώνες κερδίζοντας πόντους για τη χώρα τους σκοράροντας γκολ στους αγώνες

• Ξεκλειδώσουν το IONIQ 6 N Line ως όχημα εντός παιχνιδιού ολοκληρώνοντας 10 challenges στα πλαίσια του παιχνιδιού

• Κερδίσουν το θεματικό διακοσμητικό (decal) FIFA World Cup™ οδηγώντας το IONIQ 6 N Line πάνω από οκτώ (8) χλμ.

Οι πόντοι καταγράφονται στον πίνακα κατάταξης του Rocket League, ενώ στο τέλος της διοργάνωσης οι παίκτες λαμβάνουν δώρα ανάλογα με τη νικητήρια χώρα.Στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας “Next Starts Now”, η Hyundai Motor θα διοργανώσει το τουρνουά “Next Starts Now Cup, presented by Hyundai”, με συμμετοχή gaming influencers και επαγγελματιών παικτών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν αποκλειστικά με το IONIQ 6 N Line.

Πώς λειτουργεί η εμπειρία στο Fortnite;

Στο Fortnite θα υπάρξει LTE από τις 25 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με περιεχόμενο της Hyundai Motor. Οι παίκτες μπορούν να:

• Ολοκληρώνουν εβδομαδιαίες αποστολές

• Χρησιμοποιούν το όχημα ως μέσο μετακίνησης μέσα στο παιχνίδι, αλληλεπιδρώντας με το brand μέσω του gameplay

Η εμπειρία δίνει στους παίκτες νέους τρόπους να αλληλεπιδράσουν με τη Hyundai Motor καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, κερδίζοντας δώρα και εξερευνώντας το Fortnite με το IONIQ 6 N Line.



