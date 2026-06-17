Dacia: Τώρα με έκπτωση έως 2000 ευρώ

Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα «Dacia Your Way»

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Dacia: Τώρα με έκπτωση έως 2000 ευρώ
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To νέο Sandero & Sandero Stepway, πολλούς μήνες φιγουράρει στην 1η θέση των πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το 2025 τερμάτισε πρώτο συνολικά. Η επιτυχία του βασίζεται στη στιβαρή του, compact σχεδίαση, τους μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, αλλά κυρίως τη γκάμα των κινητήρων του, στην αιχμή της οποίας βρίσκεται η bi-fuel έκδοση Eco-G 120, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και εξασφαλίζει έως 1.450 χλμ. αυτονομίας, με ένα γέμισμα και των δύο δεξαμενών καυσίμου (βενζίνης & LPG).

Dacia: Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα «Dacia Your Way»

Το εμβληματικό SUV Dacia Duster, εκτός από τη μυώδη του σχεδίαση, τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος και την άνεση που προσφέρει, έχει και μία ασυναγώνιστη γκάμα bi-fuel (Eco-G 120) και υβριδικών κινητήρων. Τη γκάμα του κορυφώνει η μοναδική hybrid-G 150 4x4 auto έκδοση που συνδυάζει ηλεκτρική τετρακίνηση, με υβριδικό κινητήρα, αυτόματο κιβώτιο, αλλά και τεχνολογία bi-fuel.

Dacia: Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα «Dacia Your Way»

To κορυφαίο Dacia Bigster, με τεχνολογίες κίνησης ανάλογες του Duster και περισσότερη δύναμη (από την έκδοση Eco-G 140), προσφέρει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα της Dacia, με κορυφαία αναλογία χώρων / μήκους αμαξώματος και πορτ-μπαγκάζ άνω των 700 λτ.Τέλος, το Jogger, αποτελεί το πιο προσιτό 7θέσιο της αγοράς, ενώ επωφελείται και αυτό από την τεχνολογία κίνησης bi-fuel, για μέγιστη αυτονομία και οικονομία χρήσης.

Dacia: Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα «Dacia Your Way»

Σήμερα, η απόκτηση ενός νέου μοντέλου Dacia γίνεται πιο δελεαστική από ποτέ, με τις επιλογές να προσαρμόζονται στις προτεραιότητες του πελάτη. Δίνοντας του τη δυνατότητα να επιλέξει την έκπτωση στην τιμή λιανικής που φτάνει έως τα €2.000, ή το προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο από 1,9%. Η προωθητική ενέργεια ισχύει έως 31/7 και μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.Αυτό ακριβώς εκφράζει και το μήνυμα «Dacia Your Way»: περισσότερη ευελιξία, περισσότερες επιλογές και μία λύση προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη.

 

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